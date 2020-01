Dopo Atalanta e Lecce, terzo pari consecutivo per 1-1 dell'Inter, che a San Siro si fa rimontare dal Cagliari dopo aver a lungo cincischiato sul vantaggio di misura firmato al 29' da Lautaro (espulso nel finale) su cross col contagiri di Ashley Young, alla prima in nerazzurro. Nella ripresa, a 12' dal 90', una staffilata del grande ex Nainggolan (con deviazione di Bastoni) rende amaro il pomeriggio di Antonio Conte. La Juventus (51 punti), questa sera, può portarsi a +6 sui nerazzurri (a quota 48).

Il tabellino

INTER-CAGLIARI 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (17' Godin), de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi (82' Alexis Sanchez), Biraghi (85' Dimarco); Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini (76' Mattiello); Nandez, Oliva (74' Castro), Ionita; Nainggolan (86' Cigarini), João Pedro; Simeone.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Gol: 29' Lautaro Martinez (I) 78' Nainggolan (C).

Assist: Young (I, 1-0), João Pedro (C, 1-1).

Note - Recupero: 3+4. Espulso: 94' Lautaro Martinez (I) per doppia ammonizione. Ammoniti: l'allenatore del Cagliari Maran, Lukaku, Barella, de Vrij.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

9' - CAGLIARI VICINISSIMO AL VANTAGGIO CON SIMEONE! Nandez va via a Biraghi sulla destra e mette al centro per il Cholito il cui destro in girata, da pochi passi, termina alto di un soffio sopra la traversa!

15' - GOL ANNULLATO ALL'INTER CON BARELLA! L'ex di turno aveva segnato con un pallonetto di testa, imbeccato dalla sinistra da Bastoni. Tutto ciò, però, in netto offside.

17' - PROBLEMI FISICI PER SKRINIAR, COSTRETTO AD ABBANDONARE IL CAMPO! Al suo posto, dentro Godin. Il difensore slovacco costretto a dare forfait per gli effetti di una sindrome influenzale.

29' - GOL DELL'INTER CON LAUTARO MARTINEZ! Colpo di testa vincente del Toro, che prende il tempo a Walukiewicz e realizza su perfetto cross dalla destra di Ashley Young, proprio lui: 1-0!

42' - LAUTARO! Entra in area in velocità, fa tutto da solo e, a tu per tu con Cragno, conclude rasoterra: il portiere del Cagliari respinge il pallone coi piedi.

45'+3 - HANDANOVIC SALVA TUTTO! Parata plastica del portiere sloveno sul colpo di testa improvviso e ben assestato di Faragò.

50' - LUKAKU! Decide di non chiudere, in area, il triangolo con Young, ma di girarsi e tirare in porta: pallone sull'esterno della rete!

59' - BELLISSIMA INIZIATIVA DI SENSI! L'ex Sassuolo se ne va in corsa e lascia partire un destro a incrociare da ottima posizione: palla che fa la barba al palo.

60' - ANCORA SENSI! Potente mancino da due passi respinto da Cragno! Il tap in di Lautaro, poi, si spegne sui cartelloni pubblicitari.

78' - GOL DEL CAGLIARI CON NAINGGOLAN, IL GRANDE EX! João Pedro sottrae palla lungo linea a un distratto Godin, Castro fa velo e, da oltre 25 metri, il centrocampista belga lascia partire un rasoterra a fil di palo, deviato da Bastoni, su cui Handanovic non può proprio arrivare: 1-1!

81' - IL CAGLIARI SFIORA IL RADDOPPIO! Simene va sul fondo, sulla destra, e mette al centro per Nandez, che non ci arriva di un soffio.

82' - LUKAKU TRAVOLGENTE! Azione classica dell'ex Manchester United, che si porta dietro pallone e giocatori avversari: arrivato al tiro, il suo diagonale mancino sfiora il palo.

90'+4 - ESPULSO LAUTARO MARTINEZ! Dopo aver allontanato un pallone a gioco fermo si becca il giallo e, subito dopo, il rosso per aver mandato a quel paese l'arbitro.

MVP

Nainggolan. prestazione di grande generosità. CI tiene a fare bella figura di fronte ai propri ex tifosi e, in particolare, a dare un dispiacere a chi, in estate, l'ha scartato dal proprio progetto tecnico, senza probabilità di repliche. E ci riesce: certamente Antonio Conte ricorderà il pomeriggio in questione a lungo...

Fantacalcio

Promosso: Young. Pronti, via e, in maglia nerazzurra, subito un cross col contagiri per il gol di testa di Lautaro Martinez. Entra senza troppe presentazione nella storia della nostra Serie A, mettendo sul piatto qualità, fisicità ed esperienza.

Bocciato: Godin. L'esatto opposto di Young. L'ex Atletico Madrid non riesce proprio a entrare nelle dinamiche del massimo campionato italiano, spegnendo troppo spesso l'interruttore. Come al 78', quando si fa beffare lungo la linea laterale da João Pedro , che consegnerà la palla dell'1-1 a Radja Nainggolan.

