Inter-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: Candreva

Indisponibili: Brozovic

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Squalificati: Pisacane

Indisponibili: Pavoletti, Rog, Cerri, Ceppitelli, Cacciatore, Mattiello

Statistiche Opta

L'ultimo pareggio in Serie A tra Inter e Cagliari risale al febbraio 2014: da allora sei successi nerazzurri e tre per i sardi.

L'Inter ha mancato l'appuntamento con il gol solo in una delle ultime 35 partite di Serie A contro il Cagliari, nella sconfitta per 0-2 dell'aprile 2013 - in media per i nerazzurri due reti a partita nel parziale.

L'Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide al Meazza contro il Cagliari in Serie A: non ha mai ottenuto tre clean sheet interni di fila contro i sardi.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime 13 partite di Serie A contro squadre nelle prime due posizioni della classifica a inizio giornata, subendo una media di 2.5 reti per incontro.

L'Inter è la squadra più letale nella prima mezz'ora di partita in questa Serie A (15 reti) - nello stesso periodo di gioco tuttavia il Cagliari ha incassato solo quattro reti, nessuna squadra ne conta meno.

Inter e Cagliari sono le due squadre di questa Serie A che hanno segnato più gol di testa (otto ciascuna): in particolare entrambe le formazioni hanno trovato la rete con questo fondamentale nell'ultimo turno di campionato.

Rolando Maran ha sempre perso contro due allenatori, tra quelli affrontati più di due volte in Serie A: uno è l’attuale tecnico dell’Inter Antonio Conte, l’altro è Davide Nicola (quattro sconfitte con entrambi).

Il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A (tre gol in tre sfide): la prima rete dell'attaccante dell'Inter è arrivata proprio contro i sardi a San Siro, nel settembre 2018.

13 gol per João Pedro in questa Serie A, più di quelli realizzati in totale dal brasiliano del Cagliari nei precedenti due campionati (12) – tre le sue reti di testa, nessuno ha fatto meglio nella Serie A in corso.

L'Inter è la vittima preferita in Serie A di Radja Nainggolan (cinque reti): il centrocampista del Cagliari ha disputato 29 partite nello scorso campionato con i nerazzurri prendendo parte attiva a nove reti (sei gol, tre assist).