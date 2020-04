Sono arrivate e sono state consegnate alla Protezione Civile questa mattina, le 300.000 mascherine che l’Inter e il gruppo Suning, azionista di maggioranza del club nerazzurro, avevano promesso di donare al Dipartimento italiano che sta combattendo la dura battaglia contro l’epidemia Covid-19.

Contenute in decine di scatoloni con la scritta 'Forza Italia' in italiano e in cinese, il club nerazzurro in una nota ha sottolineato come tra il materiale donato ci fossero anche prodotti sanitari tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione. Nelle scorse settimane il presidente nerazzurro Steven Zhang aveva già provveduto a donare 300.000 mascherine alla città di Wuhan e raccolto attraverso una campagna di Crowfunding oltre 650.000 mila euro donati al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per le patologie infettive e le emergenze epidemiologiche.

Zanetti: "Pensare a una ripartenza oggi è dura. Lautaro? Patrimonio"

Intervenuto a Sky Sport 24, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha espresso le proprie perplessità su una ripartenza di una stagione e parlato anche un po’ del suo passato e degli scenari di mercato.

" Sinceramente pensare oggi alla ripresa è molto difficile; fino al 13 aprile restiamo a casa, è la cosa più giusta da fare. E' molto difficile pensare a un ritorno in campo, chi dovrà prendere le decisioni dovrà stare attento perché c'è in gioco la salute. Non è un interruttore che si accende e si spegne, bisognerà vedere l'aspetto psicologico dei giocatori, percepisco la loro preoccupazione e bisogna tenerne conto. Playoff o mini torneo? Penso che trovare una formula sia complicato ora, magari per le Coppa c'è più tempo. Però bisogna vedere quando sarà tutto sistemato, poi stiamo attenti a non compromettere la prossima stagione. Non è semplice prendere una decisione, bisogna valutare bene tutte le carte in tavola. Noi siamo in casa fino al 13 aprile, dopodiché speriamo che la situazione migliori ma nessuno può prevedere ciò che accadrà. "

Poi una battuta sul futuro di Lautaro Martinez, autentico uomo mercato dell’Inter.