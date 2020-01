Nervi tesi al termine di Inter-Cagliari, lunch match della 21esima giornata di Serie A andato in scena a San Siro. Sia sul campo, con l'espulsione di Lautaro Martinez nei minuti di recupero, sia nel post partita. Nervosismo che ha visto tra i protagonisti anche il tecnico dell'Inter Antonio Conte, che non si è presentato davanti ai microfoni delle tv per le interviste di rito e ha disertato anche la conferenza stampa facendosi sostituire dal vice Cristian Stellini. "Il mister è andato via velocemente, non stava bene. Già nel primo tempo aveva avuto difficoltà a parlare con la squadra. L'arbitraggio? Forse anche l'arbitro non è stato bravo a mantenere la calma e ha alimentato la tensione, e anche il metro di giudizio all'interno della gara andrebbe cambiato per tenere tutti tranquilli. Noi siamo usciti con 4 cartellini gialli, eccessivi per il tipo di partita che è stata".

Handanovic: "Il pareggio non è colpa dell'arbitro"

A prendere la parola è il capitano dell'Inter Samir Handanovic che, ai microfoni di Sky, analizza il match contro i sardi di Rolando Maran.

" Sicuramente non abbiamo pareggiato per colpa dell'arbitro, ci siamo lamentati solo perché non è stato fischiato nessun fallo per i nostri attaccanti, invece per loro sì. Non incolpiamo l'arbitro per il nostro pareggio, dobbiamo cercare di chiudere le partite prima. Nel finale magari prendiamo gol per mancanza di concentrazione, certi errori non vanno fatti. Ci abbiamo messo del nostro. Creiamo tanto, ma alla fine manca un po' di qualità in avanti "