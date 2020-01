Inter, D'Ambrosio salta il Napoli per infortunio: risentimento muscolare per il terzino

Brutte notizie per l’Inter che dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio per la trasferta di Napoli, primo impegno ufficiale del 2020 (partita in programma lunedì 6 gennaio alle 20:45).

Il laterale classe ’88 si è sottoposto in mattinata ad una risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo aver rimediato un problema alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimeno muscolare e verrà quindi valutato per le prossime gare, ma non sarà quindi inserito da Antonio Conte nella lista dei convocati per la gara del San Paolo.