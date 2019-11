Un avvio del genere va oltre ogni più rosea previsione della vigilia. L’Inter di Antonio Conte si gode questa pausa forte di 31 punti in campionato dopo 12 giornate: si tratta di un record per i nerazzurri da quando sono stati introdotti i tre punti a vittoria (stagione 1994-95).

La miglior partenza nell'era dei 3 punti

STAGIONE PUNTI DOPO 12 GIORNATE PIAZZAMENTO FINALE ALLENATORE 1988-89 32 1 Giovanni Trapattoni 1997-98 30 2 Gigi Simoni 2006-07 30 1 Roberto Mancini 2007-08 28 1 Roberto Mancini 2008-09 27 1 José Mourinho 2009-10 29 1 José Mourinho 2019-20 31 ? Antonio Conte

Nella stagione 1988-89 venivano assegnati due punti per ogni vittoria: 32 è il corrispettivo considerando i 3 punti a vittoria.

In questa tabella vengono considerate le formazioni nerazzurre migliori degli ultimi anni, quelle che a fine stagione hanno quasi sempre raggiunto la vittoria finale in Serie A, partendo dall’Inter dei record per antonomasia, quella di Giovanni Trapattoni. Questa è l’unica formazione che può vantare un bottino migliore dopo 12 turni (calcolando tre punti e non due per ogni successo). L’Inter di oggi è sempre andata in gol nelle prime 12 giornate, primato che condivide con quella di Simoni della stagione 1997-98. Simoni, così come Mancini e Mourinho, sono però stati superati da questa partenza: alla base dei meriti contiani ci sono 10 vittorie, per un record condiviso con le squadre di Trapattoni (1988-89) e di Aldo Olivieri (1950-51). La formazione del Trap era più solida con quattro reti incassate in questo arco di tempo, un terzo di quella attuale (12).

Roberto Mancini e José MourinhoEurosport

Inoltre, i nerazzurri hanno vinto tutte le partite in trasferta di questo campionato: nelle principali leghe europee, l’Inter è l’unica squadra ad esserci riuscita. Fondamentale in questo senso è stato l’apporto di Lukaku: sei delle otto reti realizzate finora dal belga sono arrivate lontane da San Siro.

Un tesoretto sul mercato

La valorizzazione dei giocatori presenti in rosa è un’ottima base, ma le buone notizie arrivano anche dai prestiti all’estero: Icardi e Perisic se riscattati porterebbero nelle casse 90 milioni di euro (70+20). L’attaccante vanta 9 gol e 1 assist in 10 partite ufficiali con il PSG, mentre l’esterno croato ha messo a referto due reti e un assist nelle tre presenze da titolare in Bundesliga (tre gol e tre assist fin qui in totale, Coppe comprese). Gabigol, che continua a far parlare di sé in Brasile, garantirebbe altri 23 milioni in caso di permanenza al Flamengo.

Un record tira l'altro: il Meazza è sempre pieno

Contro il Verona l’Inter ha registrato 66.202 spettatori sulle tribune del Meazza e per la seconda volta consecutiva l'affluenza è stata enorme, al di là della caratura dell'avversario di turno. Con il Parma erano stati addirittura oltre 67mila gli spettatori e dopo sei gare di campionato giocate a San Siro da inizio stagione, i nerazzurri vantano una media spettatori di 64.593. Adesso l'affluenza a San Siro è la quinta più alta di tutta Europa alle spalle di Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United, davanti a mostri sacri come il Real Madrid.