Inter, dopo il ko di Sané spunta l'ipotesi Bayern Monaco per Perisic: si lavora al prestito

Il Bayern Monaco piomba su Ivan Perisic. Nelle ore in cui il Manchester City ha comunicato il grave infortunio di Leroy Sané, bloccato da una lesione ai legamenti del ginocchio destro e per cui si prevede un lungo periodo di stop (oltre che un’operazione chirurgica), Niko Kovac si vede costretto a cambiare i propri obiettivi.

Un cambio di rotta d’emergenza, chiaramente, ma che sposta le attenzioni verso l’Italia. Questo stando ai colleghi di Sky Sport, che comunicano come il club bavarese stia pensando all’esterno croato dell’Inter come alternativa al colpo Sané, ormai sfumato.

La richiesta di informazioni ha trovato parere positivo da parte dell’Inter, con Perisic che dunque sarebbe stato messo sulla lista dei partenti. La trattativa però è ancora tutta da intavolare: si lavora, sempre secondo le indiscrezioni dei colleghi, su un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Occhio anche a Paulo Dybala

Da questo punto di vista attenzione, sempre in casa Bayern Monaco, anche all’opzione Paulo Dybala. Per l’argentino i bavaresi avevano sondato la Juventus già in passato; ma dopo i recenti sviluppi e Dybala finito di fatto in vetrina della Juventus, anche quello della Joya seppur differente dal punto di vista tecnico potrebbe essere un altro profilo per il Bayern, ancora alla caccia del vero colpo per il proprio reparto avanzato.