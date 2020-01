Inter, Gabigol nel mirino del Chelsea: Giroud può sbloccare l'affare

Il Chelsea, complici le complicanze sorte nell’affare tra Inter e Flamengo, si inserisce prepotentemente nella corsa a Gabriel Barbosa. Secondo il Daily Express, i Blues hanno sondato il terreno per l'attaccante brasiliano, tramite intermediari: qualora partisse Olivier Giroud, nome presente nella lista di Marotta e Ausilio, dalle parti di Londra avrebbero bisogno di una punta di spessore come alternativa a Tammy Abraham. Il brasiliano classe '96, fresco vincitore del Pallone d'Oro sudamericano, ha infatti terminato il suo prestito al Flamengo ed è rientrato all'Inter.

Gabigol sarebbe dunque una prima scelta per il tecnico Frank Lampard in vista del mercato di gennaio e rappresenterebbe una vera e propria priorità: "Il Chelsea - si legge nell'articolo originale - potrebbe concludere l'affare rinunciando a una commissione per l'attaccante francese, ai margini del progetto del club londinese". I nerazzurri sperano che si scateni un'asta (anche il West Ham è interessato al suo cartellino) ma Giroud potrebbe sbloccare la trattativa facendo felice Antonio Conte. I Blues sono definitivamente usciti dal blocco del mercato e hanno messo nelle mani del tecnico inglese un tesoretto di circa 150 milioni da spendere nella sessione invernale.