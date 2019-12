Tutto facile per l'Inter di Antonio Conte, che reagisce al pareggio subito in extremis a Firenze, batte con un poker il Genoa e riaggancia la Juventus in vetta alla classifica del campionato. Due i protagonisti di giornata: Romelu Lukaku e Sebastiano Esposito. Il belga, pur privo del suo gemello Lautaro, trascina la sua squadra con una prova superlativa, fatta di gol, assist e ottime intuizioni. Il "ragazzino" gioca la sua prima da titolare in Serie A e timbra il cartellino, trasformando un rigore nella ripresa. Inter in ripresa, anche fisica, al cospetto di un Genoa rinunciatario e mai in partita. Thiago Motta ora rischia.

Il tabellino di Inter-Genoa 4-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva (Dal 75' Lazaro), Gagliardini (Dal 71' Sensi), Borja Valero, Vecino, Biraghi (Dal 78' Dimarco); Esposito, Lukaku. All. Conte

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Jagiello (Dal 62' Rovella), Radovanovic, Cassata; Agudelo; Sanabria (Dal 76' Cleonise), Pinamonti (Dal 71' Favilli). All. Motta

Arbitro: Pairetto

Gol: 31' e 71' Lukaku (I), 32' Gagliardini (I), 64' rig. Esposito (I)

Assist: 2 Candreva, Lukaku

Ammoniti: Cassata, Bastoni, Romero, Agudelo, Favilli

Lukaku, Esposito - Inter-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

23' - Occasionissima Inter. Palla larga per Biraghi, sponda di prima per Gagliardini: colpo di testa perfetto, ma grande intervento di Radu ad alzare in corner.

31' - Lukaku! GOL! 1-0 Inter. Il belga allarga per Candreva, che mette dentro un gran cross per il colpo di testa di Lukaku all'angolino. 1-0!

32' - GOL! 2-0 Inter. Raddoppio immediato! Lukaku fa sponda per Gagliardini, che calcia con il destro. Radu arriva, ma non blocca.

47' - Subito occasionissima per Lukaku che tutto solo in area spara addosso a Radu in uscita.

60' - Sanabria! Prima rallenta troppo su una verticalizazzione di Agudelo, poi prova da fuori. Bravo Handanovic in tuffo.

64' - GOL! Esposito! 3-0 Inter! Lukaku cede il rigore al giovane nerazzurro. Penalty perfetto. Concesso per fallo di Agudelu su Gagliardini.

67' - Gran tiro di Sanabria da fuori, leggermente deviato. Vola alla grande Handanovic.

71' - GOL! 4-0 Inter! Doppietta di Lukaku. Candreva passa al belga, che si accentra e spara un mancino stupendo sotto l'incrocio dei pali!

La statistica chiave

Sebastiano Esposito (17 anni, 172 giorni) è il secondo marcatore più giovane di sempre con la maglia dell’Inter in Serie A, alle spalle di Mario Corso (17 anni, 97 giorni contro il Bologna, nel 1958)

Lukaku, Esposito - Inter-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

MVP del match

Romelu LUKAKU - Partita sontuosa. Segna una doppietta (splendido il secondo gol), regala il rigore ad Esposito e firma anche l'assist per Gagliardini. Dominante e giá a quota 12 reti in questo campionato. Risposta perfetta a chi lo criticava.

Fantacalcio

Promosso - Antonio CANDREVA - In grande spolvero. Assist per Lukaku, discese, cross, coperture. Osannato da San Siro al momento del cambio.

Bocciato - Cristian ROMERO - Un mezzo disastro. Lukaku lo sovrasta, viene ammonito ancora (siamo a 8 in questo campionato), perde ogni duello e crolla senza opporsi.