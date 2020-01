Inter-Giroud, c'è l'accordo fino al 2022! Ora va convinto il Chelsea

Arturo Vidal, in campo nella gara di Supercoppa persa dal Barcellona contro l'Atletico Madrid, ma non solo. L'Inter continua a muoversi su più tavoli, compreso quello relativo all'acquisizione di un altro centravanti. E il nome più caldo è sempre più quello di Olivier Giroud, con il quale, secondo 'Sky', i nerazzurri hanno trovato un accordo nell'ottica di un arrivo immediato a Milano.

Gli agenti nella sede dell'Inter

Oggi l'entourage di Giroud si è recato nella sede dell'Inter per parlare con i dirigenti nerazzurri. E un'intesa, come detto, è stata trovata. Il centravanti francese, senza troppo spazio al Chelsea, è pronto a firmare un contratto fino di due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2022. Il problema, semmai, è trovare un accordo anche con il Chelsea: Giroud va infatti a scadenza al termine della stagione e, dunque, a partire dal 1° luglio potrebbe arrivare all'Inter a parametro zero. Marotta e Ausilio stanno cercando di anticipare il trasferimento, ma i Blues chiedono 8/10 milioni di euro. Si continuerà a trattare anche nei prossimi giorni.

Con Conte già al Chelsea