Inter, grande attesa per Sanchez: il cileno arriverà a Milano alle 15

Tutto pronto per l'arrivo di un altro rinforzo per l'Inter di Antonio Conte. Alexis Sanchez, che approderà in maglia nerazzurra dal Manchester United, è atteso per le 15 all'aeroporto di Milano Malpensa. Inter e Manchester United hanno raggiunto l'accordo sulla formula: prestito secco senza diritto di riscatto con i nerazzurri che pageranno parte dello stipendio del giocatore (5 milioni su 12). Sanchez si sottoporrà in giornata alle visite mediche di rito al termine delle quali ci sarà la firma sul contratto e il comunicato ufficiale del trasferimento.

Sanchez ritrova Romelu Lukaku

Sanchez, 30 anni, ritroverà come partner d'attacco all'Inter Romelu Lukaku, ex compagno di squadra al Manchester United. Il cileno, esploso nella sua esperienza italiana all'Udinese, si era poi accasato al Barcellona per 3 stagioni durante le quali aveva segnato 39 gol in 88 gare, e poi per quattro stagioni all'Arsenal (60 reti in 122 parite) prima di andare a Manchester dove non ha lasciato più di tanto il segno.