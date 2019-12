Inter, Handanovic: "Scudetto? Siamo work in progress" e Lukaku si allena anche a Natale

" Scudetto? Tanto facile pronunciarlo ma dobbiamo pensare a lavorare e sacrificarsi più degli altri, così possiamo pensare qualcosa di grande. Siamo 'work in progress. Noi abbiamo il dovere, la voglia e l'ambizione di provare a vincere. Poi ci sono tante cose che passano in mezzo. La società sta facendo passi in avanti e il nostro percorso è di crescita. "

Samir Handanovic , intervistato da Sky Sport, non ha paura di citare la parola tabù, quella che i tifosi sognano e che Antonio Conte ha evitato, Scudetto: un trofeo che manca da 10 anni ormai alla Milano nerazzurra ma che quest’anno sembra molto più vicino, come dimostrano i 42 punti che la formazione interista ha raccolto nelle prime 17 giornate e gli hanno permesso di trascorrere le festività natalizie appaiati ai bianconeri in vetta al campionato.

" Essere capitano dell'Inter è una responsabilità di cui sono orgoglioso, cerco di rispettarla a modo mio in campo e fuori. Siamo migliorati in molte cose, c'è molto margine per migliorare, c'è tanta disponibilità e questo gruppo va avanti insieme. Se ho capito perché Conte fa la differenza? Sì ho capito il perché. Mi piace il fatto che prima di aspettarsi tanto dagli altri si aspetta tanto da se stesso. A lui interessa solo il rettangolo di gioco, non gli interessa quello che dicono i giornali e valuta il sacrificio di tutti. "

Lukaku lavora anche a Natale

E per alimentare le speranze di scudetto, l’unica strada che Conte conosce e persegue è quella del lavoro: un credo che accompagna in queste vacanze natalizie anche Romelu Lukaku che non si è fermato nemmeno il giorno di Natale come ha testimoniato sulla sua pagina Instagram, dove ha postato un video da Dubai nel quale si allena a torso nudo su un campo da calcio insieme a un amico.

Un immagine che avrà fatto certamente piacere ad Antonio Conte che prima di concedere 8 giorni di riposo alla sua truppa aveva dichiarato: “Durante le vacanze di Natale i giocatori dovranno dedicare un po' di tempo anche a me”.