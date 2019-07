Inter, Icardi apre alla Roma. E se sfuma Lukaku si va su Rebic

Il possibile scambio Dybala-Lukaku tra Juventus e Manchester United potrebbe avere importantissime ripercussioni in casa Inter. Se da un lato il club nerazzurro vedrebbe sfumare il suo principale obiettivo nel reparto offensivo, dall'altro l'operazione potrebbe in un certo senso "sbloccare" il caso Icardi. Secondo Sky, infatti, se l'ex capitano nerazzurro si rendesse conto dell'impossibilità di approdare in maglia bianconera, sarebbe suo malgrado costretto a valutare altre opportunità di mercato, in primis quella della Roma. Questo scenario consentirebbe all'Inter di intavolare una trattativa per portare a Milano Edin Dzeko, l'altro grande rinforzo richiesto da Antonio Conte, e reinvestire la somma risparmiata dal mancato ingaggio di Lukaku compiendo un investimento diverso.

Video - Conte: "Mai ricevuto telefonate dalla Juventus, solo l'Inter mi ha fatto la corte e mi ha voluto" 01:20

Riprende quota la pista Rebic

Il nome che torna d'attualità in casa Inter - sempre secondo quanto riferito da Sky - è quello di Ante Rebic, 25enne croato dell'Eintracht Francoforte che ha già giocato in Italia indossando le maglie di Fiorentina e Verona. Il giocatore, il cui cartellino viene valutato 40 milioni di euro, è in grado di giocare sia come seconda punta, sia come esterno nel 3-5-2 di Antonio Conte. Il suo eventuale approdo in nerazzurro non escluderebbe l'arrivo di un'altra prima punta in modo da completare il reparto d'attacco.

Ante RebicGetty Images

Ora la palla passa a Dybala

L'intreccio di mercato sull'asse Manchester United-Juventus-Inter potrebbe far registrare una prima, importante svolta nel fine settimana: Dybala, che rientrerà giovedì in Italia, avrà modo di parlare con Maurizio Sarri e capire se davvero la sua avventura in maglia bianconera può considerarsi archiviata. L'argentino, infatti, non avrebbe intenzione di lasciare la Juventus e sarebbe disposto ad ascoltare offerte solamente nel caso in cui venisse espressamente messo sul mercato.