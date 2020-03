Inter, Lautaro molto tentato dal Barcellona

Prima pagina dedicata a Lautaro Martinez. Il quotidiano Sport oggi parla di lui e del suo arrivo al Barcellona. La priorità assoluta del club spagnolo è proprio l’argentino dell’Inter. Il giocatore avrebbe tutta l’intenzione di andare al Barça, spiega il giornale spagnolo. Ora resta in pratica solo la trattativa tra i due club che dovranno trovare un accordo “in un periodo di vacche magre”. I contatti con l’entourage del giocatore sono già in piedi da un anno. Ma si è iniziato a dare una stretta alla trattativa a dicembre “ed è sotto gli occhi di tutti”, spiega Sport. Il Barcellona è anche convinto che sarà lo stesso giocatore a chiarire con l’Inter che vuole andare via e trasferirsi in Spagna: "L’attaccante argentino è molto grato alla società nerazzurra e non vuole forzare pubblicamente la situazione. Potrebbe essere d’aiuto, ma il Barcellona deve presentare un’offerta convincente perché lui si trasferisca", si legge sul quotidiano.

La nostra opinione: è una trattativa che si è bloccata e poi ripartita e poi si è bloccata di nuovo e poi è ricominciata. Il Barça ha anche pensato ad Aubameyang, ma da febbraio è stata data priorità all’argentino. Dopo aver chiuso per Braithwaite, l’area sportiva ha incontrato il presidente, Josep Maria Bartomeu, per ideare il mercato estivo. In quella riunione è stata approvata l’offensiva per il calciatore dell’Inter e sono stati intensificati i contatti. Il Barcellona ha spiegato al giocatore il suo progetto tecnico e gli ha anche detto che ora inizierà ad accelerare con l’Inter. I dubbi del calciatore sono sulla presenza in rosa di Suarez ma è molto probabile che la squadra spagnola possa giocare con due punte là davanti nella prossima stagione e lui può essere titolare, in tutte le competizioni. Sono queste le garanzie sportive date all’argentino che si è predisposto a dire sì. Perché uno dei suoi sogni è giocare con Messi al Barça. E un giocatore come lui attrarrebbe chiunque. L’Inter ha fatto un’ottima proposta per il rinnovo al giocatore, ora tocca al Barça fare l'offerta giusta per "promettergli" la Liga e la Champions.

Bayern Monaco, Rummenigge: "Abbiamo interrotto tutte le trattative in entrata"

Stop a tutte le trattative in entrata per il Bayern Monaco. A darne l'annuncio è il CEO dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge, che in un'intervista a TZ spiega: "Alaba al Manchester City per Sané? Una fiaba dei fratelli Grimm, nulla a che fare con la realtà. Non è un'opzione per il Bayern. Vorrei sottolineare che al momento stiamo parlando solo con i giocatori i cui contratti scadono nel 2021. Quindi Neuer, Muller, Thiago, Alaba... Tutti hanno grandi meriti che devono essere presi in considerazione. Nuovi acquisti? Nessuno oggi sa esattamente come la crisi Coronavirus cambierà il calcio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per questo motivo abbiamo deciso di interrompere tutti i discorsi per i nuovi possibili acquisti".

La nostra opinione: gli ingaggi dei giocatori e le cifre dei trasferimenti verranno rivalutati dai club in Europa dopo questa terribile emergenza. In ballo in queste ore c'è soprattutto il futuro di David Alaba in casa Bayern. La società vuole capire se l'austriaco vuole rimanere a Monaco e la tifoseria bavarese spera vivamente che Alaba, che ormai è un veterano - i primi passi li fece con Louis van Gaal - estenda il suo contratto.

Milan: André Silva e Rebic, futuro sospeso

Futuro da scrivere per André Silva e Ante Rebic. L'attaccante portoghese si è trasferito all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito, durante la sessione estiva di calciomercato, nell'affare che ha portato Ante Rebic al Milan. Fredi Bobic, direttore sportivo dei tedeschi, ha ammesso ai microfoni di Kicker: "Non ci sono novità per il momento. Zvone Boban è stato licenziato dalla società e Paolo Maldini è risultato positivo al Coronavirus. Il Milan ha ben altri problemi a cui pensare che del futuro di André, lo faremo più avanti".

La nostra opinione: entrambi i calciatori si sono legati ai nuovi rispettivi club fino al 30 giugno 2021, poi se non dovesse essere trovato un accordo i due attaccanti faranno ritorno a casa. Il Milan appare sodisfatto delle prestazioni fornite dal croato ma va trovato il giusto prezzo per il riscatto. Dalla Germania giungono notizie positive per quanto riguarda l'ex Porto: l'Eintracht, infatti, vorrebbe continuare la sua avventura con l'attaccante, decisamente poco rimpianto dalle parti di Milanello e, nel corso dell'intervista, Bobic ha confermato la crescita del calciatore. Un segnale chiaro di come il riscatto può essere davvero possibile.