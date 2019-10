Il tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin (54’ Bastoni), de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi (34’ Vecino), Asamoah; Lautaro (78’ Politano), Lukaku. All. Conte

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (62’ Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (62' Higuain); Dybala (71’ Emre Can), Ronaldo

Gol: 18’ Lautaro Martinez; 4’ Dybala

Assist: Pjanic, Bentancur

Ammoniti: Barella, Vecino; Alex Sandro, Pjanic, Can

La cronaca in 9 punti chiave

Minuto 4 GOL DI DYBALA Diagonale mancino dall'interno dell'area di rigore che fulmina Handanovic, non impeccabile qui! 0-1! Sontuoso assist di Pjanic!

Minuto 9 TRAVERSA DI RONALDO! GIOCATA SPAZIALE! Parte da destra, si accentra e libera un destro fotonico!!

Minuto 18 PAREGGIO DELL’INTER! Mani di DE LIGT in area ad anticipare Lautaro Martinez! Rocchi fischia il rigore, la Var conferma e lo stesso Lautaro non sbaglia dal dischetto.

Minuto 28 Szczęsny!! Miracolo su diagonale alto di un incontenibile LAUTARO MARTINEZ!!! Che errore di Bonucci!

Minuto 42 GOL ANNULLATO A RONALDO! Offisde di Dybala, uomo assist per l’occasione! Era stata un'azione meravigliosa dei bianconeri!

Minuto 56 DYBALA! SFIORA IL GOL! Prima viene bloccato da Handanovic in uscita, poi non inquadra la porta in girata!

Minuto 69 CI PROVA VECINO! Destro dalla distanza di Vecino da fuori area, la tocca de Ligt e la palla sbatte sul palo. Inter vicinissima al vantaggio

Minuto 80 GOL DI HIGUAIN! Destro radente che fulmina Handanovic!!! Assist di Bentancur dopo scarico di CR7. Ancora una volta la Juventus sfonda centralmente

Minuto 86 OCCASIONE INTER! Szczęsny salva la Juve in uscita su conclusione di VECINO! Che palla di D'Ambrosio!

Il momento social

MVP

MIRALEM PJANIC - Partita sontuosa. Suo il lancio per il gol di Dybala. Dominante in mezzo al campo. Primo per palloni giocati, recuperi, contrasti vinti, passaggi riusciti.

Segue...