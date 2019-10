La vita è un gioco e noi siamo tessere di un mosaico geniale scriveva qualche anno fa Paolo “Pau” Bruni, leader dei Negrita. La genialità, nel calcio, è una cosa che appartiene prettamente al campo, ma l’intricata trama che questo sport offre, spostando il fuoco su tutto ciò che gravita attorno al rettangolo verde ci lascia sempre spunti di riflessione interessanti. Inter-Juventus, che già di per sé straborda di significati, riscoperchia una storia patinata d’estate, in prima pagina su tutti i tabloid di calciomercato. Romelu Lukaku e Paolo Dybala per tutta la durata della finestra di trasferimenti sono sempre stati separati da pochissime battute nei testi che raccontavano di svolte imminenti, di trattative prossime alla conclusione, di scambi e contropartite. Lukaku alla Juventus e Dybala allo United. Romelu in bianconero e Paulo all’Inter. Il belga a Torino, l’argentino in Inghilterra (ma sponda Tottenham). Lukaku resta a Machester e Dybala in nerazzurro. Alla fine sappiamo tutti come è andata.

Tema: cosa hai fatto durante le vacanze estive?

Il susseguirsi degli sviluppi di una trattativa di mercato ci piace, non possiamo negarlo. Fa parte degli argomenti da ferie, da ombrellone. Lasciano la stessa impronta delle orme sulla sabbia, per questo è difficile starci dietro ma ci diverte, anche in maniera un po’ sadica. Soprattutto quando a muoversi sono giocatori del genere, inevitabilmente gli equilibri di squadra – e di un campionato – sono soggetti a mutamenti essendo giocatori che, con la loro assenza o presenza, possono far saltare il banco o causare un clamoroso buco nell’acqua. Così, mentre Lukaku smaltiva le scorie di una stagione storta a Manchester e Dybala osservava dalla panchina la débâcle dell’Argentina in Copa America si parlava di loro in questa maniera.

Inter, Romelu & Antonio

Per Conte è Romelu, lo chiama per nome. L’abbraccio al primo contatto alla Pinetina (dopo essersi visti in occasione della sfida in International Champions Cup a Singapore) è sembrato risorgimentale come l’incontro a Teano tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Quella contro il Barcellona è stata la prima partita non disputata dal belga nella sua nuova parentesi interista: fin qui ha collezionato 542 minuti e realizzato tre reti, tutte in campionato in cui è partito dalla panchina solo nell’ultima trasferta di Genova contro la Sampdoria. Dopo la vittoria contro il Lecce l’allenatore nerazzurro ha speso per lui parole importanti – e Conte non ama concentrarsi sul singolo – complimentandosi per l’estrema disponibilità al lavoro e l’umiltà con cui si fosse calato nella realtà interista. L’ex United ha l’ingrato compito di rimpiazzare Icardi – anche se l’uscita di scena del rosarino ha facilitato il processo di rimozione da parte dei tifosi – attaccante da 124 gol con l’Inter, nono nella classifica dei marcatori all-time del club. Anche Lukaku è uno avvezzo a buttarla dentro (113 gol in 252 partite in Premier League) ma ha moltissimi aspetti in cui può crescere e Antonio Conte potrebbe essere il suo catalizzatore, un esempio? Su 194 gol da professionista solo 38 erano arrivati di testa (circa uno ogni 5), contro il Milan è arrivato il suo primo in nerazzuro al terzo centro.

Juventus, Paulo & Maurizio

Rapporto ancora da definire, invece, tra Sarri e Dybala: il 10 bianconero ha esordito da titolare in questa stagione solo il 21 settembre contro il Verona, dopo essere rimasto a guardare per tutti i 90 minuti del pareggio per 0-0 contro la Fiorentina. Non ha mai giocato dall’inizio contemporaneamente con Cristiano Ronaldo e Higuain, come a dire quando manca uno di loro tocca a Paulo. In cinque stagioni alla Juventus non era mai rimasto a secco nelle prime 8 partite della stagione, fin qui ha messo a referto solo tre assist. Il rendimento non si discute ma si ha l’impressione che quest’anno possa partire dalla seconda fila, un paradosso se si pensa al talento in dote all’ex Palermo.

Nel Derby d’Italia di domenica sia Lukaku che Dybala potrebbero addirittura non partire dal primo minuto (visto che il 9 interista non è stato convocato per la trasferta di Barcellona), e questo aggiungerebbe un capitolo inatteso alla saga partita in estate. Sicuramente si incontreranno e magri sorrideranno dopo mesi da tessere di un mosaico geniale.