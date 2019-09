1) L’Inter arriverà alla sfida con la Juventus a punteggio pieno?

Tutto lascia pensare che sarà così. Conte ha chiesto ai suoi giocatori di tenere rizzate le antenne ed è difficile che anche i suoi giocatori vogliano gettare al vento l’occasione di presentarsi alla sfida scudetto contro la Juventus con 6 vittorie in altrettante partite. Nonostante il rischio di pensare alla suggestiva e complicata sfida al Camp Nou contro il Barcellona di mercoledì, tutti all’Inter sanno che in campionato non si possono permettersi passi falsi per tenere il passo di una Juventus, che deve registrare ancora qualche vite sia nella metacampo offensiva che in quella difensiva ma ha comunque portato a casa 13 punti. La Sampdoria di Di Francesco è apparsa poca cosa, ha la peggior difesa del campionato e il penultimo attacco della Serie A. Troppo poco per impensierire una corazzata in stato di grazia e che ha tutto per arrivare al Derby d’Italia senza macchie.

2) Napoli e Juventus: chi rischia di più di lasciare punti per strada?

Ambedue attese da impegni casalinghi, Juventus e Napoli hanno per motivi diversi l’urgenza di fare punti. I bianconeri di Sarri, contro una SPAL in emergenza (out quattro titolarissimi come Di Francesco, Kurtic, D’Alessandro e Valoti) e scoraggiata da un avvio di stagione troppo brutto per essere vero (una vittoria, 4 sconfitte e 11 gol subiti) hanno una ghiotta occasione per continuare a prendere confidenza con il nuovo 4-3-1-2 e per tentare anche qualche esperimento estemporaneo (Matuidi o Can terzini di fascia per fronteggiare l’emergenza sulle fasce). Con Ronaldo affamato di gol e Dybala desideroso di rompere un tabù con la rete che dura da 175 giorni, i margini per un successo comodo ci sono tutti. Qualche difficoltà in più potrebbe trovarla il Napoli col Brescia, innanzitutto perché – a causa della squalifica di Koulibaly e al forfait di Maksimovic - dovrà affidarsi a una coppia centrale totalmente inedita, inoltre perché la sconfitta col Cagliari ha fatto riemergere vecchi scheletri nell’armadio per quanto concerne il killer instinct e il cinismo sotto rete. Il Brescia poi è un cliente scomodo in trasferta, le Rondinelle proprio lontano dal Rigamonti hanno trovato le due vittorie e hanno perso solo a San Siro col Milan, non demeritando. Insomma può essere una partita non scontata per gli azzurri che però non possono permettersi di lasciare ulteriori punti per strada se vogliono contendere lo scudetto a Juve e Inter.

3) Montella aprirà in maniera definitiva la crisi del Milan di Giampaolo?

Milan-Fiorentina è certamente la partita più delicata del weekend. I rossoneri, dopo la rimonta patita col Toro, sono obbligati a dare segnali di risveglio a tifosi e dirigenti: dall’altra parte la squadra viola, trovata l’agognata vittoria che mancava da più di 6 mesi, non vuole fermarsi e punta ad approfittare delle incertezze di una squadra senz’arte, nè parte. Giampaolo ha ottenuto la fiducia dei vertici del club e anche Donnarumma ha assicurato che tutta la squadra crede nel tecnico e nel suo progetto. Ora però occorre darsi una mossa, ripartire dallo spirito mostrato nei primi 45 minuti contro i granata di Mazzarri e possibilmente non crollare al tappeto alla prima difficoltà. Fossimo in Giampaolo riproporremmo tutti i tre volti nuovi (Theo Hernandez, Benaccer e Leao) e magari testeremmo pure Rebic in luogo di un Suso troppo monocorde e che fa sempre perdere un tempo di gioco alla squadra. Insomma è venuto il tempo di scelte coraggiose, altrimenti anche la Fiorentina con la qualità di elementi come Chiesa, Ribery e Castrovilli può sognare lo scacco, per la gioia di Montella - ultimo tecnico ad aver regalato un trofeo al Milan – a cui di certo non dispiacerebbe prendersi la sua vendetta e spedire all’inferno la sua ex creatura.

4) Atalanta, la testa sarà allo Shakhtar o al Sassuolo?

Dopo la severa lezione rimediata a Zagabria non era affatto scontato immaginarsi una Dea capace di riacciuffare una partita che sembrava persa all’80’ contro la Fiorentina ed espugnare l’Olimpico rifilando un 2-0 alla Roma di Fonseca. Gomez e compagni hanno gamba, cuore e soprattutto la testa da big: il Sassuolo di De Zerbi non è un cliente agevole ma i nerazzurri hanno le armi per uscire con un buon risultato dal Mapei Stadium, sfruttando anche la tradizione positiva di Gasperini contro i neroverdi (8 vittorie in 12 incontri) e la straordinaria vena realizzativa di Duvan Zapata (4 reti nelle prime 5 gare).

5) Roma a Lecce, la Lazio riceve il Genoa: chi riparte?

Sulla carta il compito della Lazio appare più agevole rispetto a quello dei giallorossi che si trovano ad affrontare un Lecce, galvanizzato dal brillante successo di Ferrara e desideroso di ottenere il primo risultato positivo dinanzi al pubblico di casa. Il Genoa però in questa annata ha già strappato un punto pesante all’Olimpico e ha due attaccanti come Kouame e Pinamonti, molto adatti a far male in ripartenza. Contro l’Inter però i biancocelesti non meritavano di perdere e hanno mostrato dei sensibili miglioramenti rispetto all’inopinata sconfitta a Ferrara e alla scialba prestazione a Cluj in Europa League. La Roma insomma ha più da perdere anche se la tradizione al Via del Mare è strapositiva (un solo ko nelle ultime 23 sfide giocate in Salento).

