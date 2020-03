Inter, la quarantena è finita: per fortuna nessun caso di positività al coronavirus

L'Inter conclude il suo periodo di isolamento dopo la positività al Covid-19 di Daniele Rugani, considerando che i nerazzurri avevano giocato proprio contro la Juventus (a porte chiuse) l'8 marzo scorso. Alla Juventus sono risultati positivi anche Blaise Matuidi e Paulo Dybala, mentre in casa nerazzurra - per fortuna - a seguito di tutti i tamponi svolti, non c'è stata nessuna positività.

L'isolamento è finito, ma - ovviamente - i giocatori restano a casa vista la situazione del Paese, ognuno con un percorso personalizzato (fisico e alimentare) costruito ad hoc dallo staff tecnico dei nerazzurri. La differenza rispetto ai giorni passati, è che adesso i giocatori dell'Inter possono comunque uscire di casa per necessità (fare la spesa al supermercato, andare in farmacia ecc).

Non ci sono ancora indicazioni, invece, su quando cominceranno gli allenamenti alla Pinetina, perché la data del 25 marzo è ormai superata. Anzi, c'è la possibilità che alcuni giocatori stranieri richiedano all'Inter l'autorizzazione per lasciare all'Italia e rientrare nel Paese di origine.