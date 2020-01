Inter: Lautaro Martinez squalificato per 2 giornate, salterà il derby contro il Milan

Il Giudice Sportivo ha squalificato per 2 giornate Lautaro Martinez: l'attaccante argentino dell'Inter era stato espulso dall'arbitro Manganiello domenica scorsa a San Siro nei minuti di recupero del match pareggiato 1-1 dai nerazzurri contro il Cagliari. Il giocatore salterà dunque le prossime due sfide di campionato: la trasferta di domenica 2 febbraio contro l'Udinese alla Dacia Arena e il derby contro il Milan in programma a San Siro il 9 febbraio.

La motivazione del Giudice Sportivo

" Squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione e ammenda di 15mila euro per Lautaro Martinez per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (sesta sanzione); per avere inoltre, al 48' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; "

" dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il direttore di gara "

Lautaro Martinez espulso dall'arbitro Manganiello - Inter-Cagliari Serie A 2019-20Getty Images

Due turni di stop anche per Berni

Il finale burrascoso di Inter-Cagliari ha lasciato in eredità anche un altro stop in casa nerazzurra. Oltre a Lautaro Martinez, infatti, dovrà osservare 2 turni di stop anche il terzo portiere Tommaso Berni, punito - come si legge nel dispositivo del Giudice Sportivo - per avere al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi, rivolto con atteggiamento minaccioso all'arbitro espressioni dal contenuto intimidatorio.

Gli altri giocatori squalificati

Una giornata di squalifica è stata comminata a Bennacer (Milan), Dell'Orco (Lecce), Izzo e Lukic (Torino), Peluso (Sassuolo), Bereszynski (Sampdoria), Caceres e Milenkovic (Fiorentina), Petagna e Valoti (SPAL), Tomiyasu (Bologna).