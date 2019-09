Inter-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, R. Lukaku. All. Conte

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: J. Lukaku

Statistiche Opta

Inter e Lazio hanno pareggiato solo due degli ultimi 22 incontri di Serie A: nel parziale 12 successi nerazzurri e otto biancocelesti.

La Lazio ha vinto tre delle ultime sette trasferte di Serie A contro l'Inter (2N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 44.

La Lazio ha vinto solamente una delle ultime otto trasferte in Lombardia in Serie A (2N, 5P), dopo aver ottenuto due successi nelle precedenti tre.

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe in campionato, subendo un solo gol nel parziale; inoltre i nerazzurri non incassano più di un gol in un match di Serie A in casa da agosto 2018, contro il Torino (20 gare e otto reti subite da allora).

La Lazio ha vinto l'ultima gara di campionato contro il Parma: non vince due gare di fila nella competizione dallo scorso marzo, quando trovò il successo proprio contro Parma e Inter.

La Lazio ha vinto una delle prime due trasferte di questo campionato, perdendo l’altra: dal 2016/17 i biancocelesti hanno sempre ottenuto almeno quattro punti nelle prime tre gare esterne di Serie A.

In cinque delle ultime sette stagioni, l’Inter ha chiuso le prime quattro partite di Serie A con appena un gol subito; quella dei nerazzurri è la miglior difesa in questo avvio di campionato.

Ad una sola lunghezza dalle 300 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter, Samir Handanovic è il portiere con la più alta percentuale di parate in questo avvio di campionato (89%).

Stefan de Vrij ha giocato le sue prime 95 partite in Serie A con la maglia della Lazio, realizzando otto gol (tutti sotto la guida di Simone Inzaghi) in biancoceleste.

Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, l’Inter è l’unica contro cui Ciro Immobile non ha ancora segnato nel massimo campionato con la maglia della Lazio (sei precedenti).