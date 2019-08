Inter-Lecce in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Farias, Lapadula. All. Liverani

Inter-Lecce: dove vederla in tv

Inter-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand.

Inter-Lecce: informazioni

1^ giornata I Serie A

Data, orario e luogo: lunedì 26 agosto, ore 20:45 I Stadio Giuseppe Meazza, Milan