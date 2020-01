Inter, mercato chiuso e niente vice Lukaku: giusto così o serve un'idea last minute?

Partiamo da un dato di fatto: nel mercato di gennaio l'Inter è stata tra le società più attive. I nerazzurri hanno piazzato 3 colpi (Young, Moses e soprattutto Eriksen), hanno rinforzato la squadra con acquisti mirati e hanno arricchito in esperienza e profondità la rosa a disposizione di Antonio Conte. È stato lo stesso tecnico salentino, nel post partita di Inter-Fiorentina di Coppa Italia, a mettere il lucchetto al mercato. Non arriverà nessun altro e - di conseguenza - nessuno andrà via.

" Non mi aspetto assolutamente niente, abbiamo cercato di operare in modo intelligente e funzionale alla rosa. L'obiettivo è stato centrato con Young, Moses ed Eriksen [Antonio Conte dopo Inter-Fiorentina di Coppa Italia] "

In attacco la coperta rimane corta

Tre acquisti in una sessione invernale non sono affatto pochi, soprattutto se messi a segno da una squadra che finora ha fatto benissimo in campionato ed è in piena corsa per il titolo. Eppure c'è un grosso punto interrogativo che riguarda il reparto offensivo: Lukaku e Lautaro Martinez, che finora hanno avuto un rendimento strepitoso, non hanno al momento un sostituto all'altezza. Sanchez non si è mai espresso ai suoi livelli abituali ed è comprensibilmente ancora lontano dalla migliore condizione. Sebastiano Esposito è un giovane da seguire con estrema attenzione, ma è stato schierato titolare solo in un'occasione (nel 4-0 casalingo contro il Genoa in campionato dove trovò il suo primo gol in A) e ha bisogno di crescere con calma senza particolari pressioni. La scorsa estate Conte aveva in testa un progetto chiaro: due prime punte forti fisicamente (Lukaku e Dzeko) e due attaccanti più guizzanti (Lautaro e Sanchez). Il mancato arrivo di un uomo dalle caratteristiche di Dzeko ha complicato le cose: ecco perché, salvo rarissime eccezioni e complice l'infortunio a inizio stagione di Sanchez, il tecnico non ha mai rinunciato alla coppia composta dal belga e dall'argentino.

Alexis SanchezGetty Images

I numeri degli attaccanti dell'Inter

Giocatore Presenze Presenze da titolare Romelu Lukaku 28 (2379 minuti) 26 Lautaro Martinez 27 (2103 minuti) 23 Alexis Sanchez 8 (280 minuti) 4 Sebastiano Esposito 9 (194 minuti) 1

Niente Giroud, niente Llorente. E ora?

Alla luce di queste considerazioni, l'Inter aveva pensato di regalare a Conte un altro attaccante di peso a gennaio, una sorta di vice Lukaku. La pista Giroud, tuttavia, è tramontata in ragione del costo eccessivo di un'operazione per un attaccante indubbiamente di valore, ma non più giovanissimo (ha 33 anni). L'idea Llorente è stata invece accantonata nel momento in cui il Napoli non ha voluto correre il rischio di privarsi a stagione in corso di un'alternativa a Milik. Con il mercato ormai agli sgoccioli, quindi, ai nerazzurri non rimane che aggrapparsi a un colpo last minute. Il nome che circola in queste ore è quello di Goran Pandev: un giocatore che evoca ricordi fantastici (è uno degli eroi del Triplete), ma che per ovvie ragioni non accende l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Vedremo se sarà lui l'ultimo rinforzo per Conte.