Inter-Milan in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Alexis Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Samu Castillejo, Bennacer, Kessié, Çalhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

Inter-Milan: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Inter-Milan, in programma domenica 9 febbraio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Ultimi 5 risultati dell'Inter

Udinese-Inter 0-2 (64' e rig. 71' Lukaku)

Inter-Fiorentina 2-1 (44' Candreva, 60' Caceres, 67' Barella)

Inter- Cagliari 1-1 (29' Lautaro Martinez, 78' Nainggolan)

Lecce-Inter 1-1 (72' Bastoni, 77' Mancosu)

Inter-Cagliari 4-1 (1' Lukaku, 22' Borja Valero, 49' Lukaku, 73' Oliva, 81' Ranocchia)

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Milan-Hellas Verona 1-1 (13' Faraoni; 29' Çalhanoglu)

Milan-Torino 4-2 dts (12' Bonaventura; 34' e 71' Bremer; 90+1 e 106 Çalhanoglu, 108' Ibrahimovic)

Brescia-Milan 0-1 (71' Rebic)

Milan-Udinese 3-2 (6' Stryger Larsen; 48' e 90+3 Rebic, 71' Theo Hernández; 85' Lasagna)

Milan-SPAL 3-0 (20' Piatek, 44' Castillejo, 66' Theo Hernández)

Inter-Milan: informazioni

23a giornata | Serie A - Tutte le news del campionato italiano

Data, orario e luogo: domenica 9 febbraio, ore 20.45 | stadio San Siro di Milano