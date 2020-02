Milan-Torino in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Milan (4-4-1-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Samu Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Çalhanoglu; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, ANsaldi; Berenguer, Belotti. All. Moreno Longo

Arbitro: Michael Fabbri, sezione di Ravenna

Probabili formazioni e statistiche

Milan-Torino: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Milan-Juventus 1-1 (61' Rebic; 90+1 Cristiano Ronaldo)

Inter-Milan 4-2 (40' Rebic, 45+1 Ibrahimovic; 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij, 90+3 Lukaku)

Milan-Hellas Verona 1-1 (13' Faraoni; 29' Çalhanoglu)

Milan-Torino 4-2 dts (12' Bonaventura; 34' e 71' Bremer; 90+1 e 106 Çalhanoglu, 108' Ibrahimovic)

Brescia-Milan 0-1 (71' Rebic)

Gli ultimi 5 risultati del Torino

Torino-Sampdoria 1-3 (55' Verdi; 70' e 75' Gastón Ramírez, 79' rig. Quagliarella)

Lecce-Torino 4-0 (11' Deiola, 19' Barak, 64' Falco, 78' rig. Lapadula)

Torino-Atalanta 0-7 (17', 53' e 54' Ilicic, 29' Gosens, 45+1 D.Zapata, 86' e 88' Muriel)

Sassuolo-Torino 2-1 (20' aut. Locatelli; 61' Boga, 73' Berardi)

Milan-Torino: informazioni

24a giornata | Serie A - Tutte le news del campionato italiano

Data, orario e luogo: lunedì 17 febbraio, ore 20.45 | stadio San Siro di Milano