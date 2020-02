Inter-Milan, un derby "lontano" 19 punti (ma con la variabile Ibra)

Evitato il sorpasso della Lazio, l’Inter vi arriva da seconda, dopo tre pareggi e una vittoria: quella, tribolata, di Udine; il Milan dopo tre vittorie e un pareggio: quello, casalingo, con il Verona. All’andata decisero Brozovic e Lukaku. Era il 21 settembre, e c’era ancora Giampaolo. Tutta un’altra storia.

Conte versus Pioli, nel segno di un mercato che molto ha scalpellato le squadre. Eriksen nell’Inter, oltre a Young e Moses; Ibrahimovic nel Milan, oltre a Kjaer e Saelemaekers. L’Inter ha licenziato Lazaro e Politano, pedine non proprio di primissimo piano. Il Milan ne ha ceduti tre che, ad agosto, sembravano inamovibili: Piatek, Suso, Rodriguez.

Non cambia il vento, favorevole all’Inter ospitante: cambiano, se mai, le tracce, le premesse, forse le promesse. Mancheranno, a Conte, Bastoni e Martinez, squalificati, mentre resta in bilico Handanovic. Pioli stima di recuperare Ibra, mezzo influenzato e mezzo acciaccato a un polpaccio, il totem d’inverno al quale la tribù guarda come a un altare di adrenalina.

A 38 anni, Zlatan è venuto per caricarsi sulle spalle un gregge sperduto. E’ un ex che alle rose del passato preferisce le spine del presente. Inter e Milan non attraversano un periodo molto brillante, ma chi lo attraversa, Lazio esclusa? Mi aspetto D’Ambrosio al posto di Bastoni; Barella, Brozo ed Eriksen in mezzo, Lukaku e Sanchez in attacco, con Vecino e Sensi a rendere più sfiziosa la panchina.

Il battesimo del danese, in Friuli, si risolse in un’ora di esplorazione a piccoli colpi di machete. Vinse, l’Inter, quando uscì proprio lui ed entrò Brozovic, con relativo avanzamento di Barella e staffetta Esposito-Sanchez.

Il suo leader, Conte lo impose ad agosto e l’ha avuto, in campo, fin dalla giornata introduttiva: Lukaku. Per le reti, già 16, per come lavora ai fianchi le difese e nasconde i momenti critici. Sempre prezioso, anche quando sbuffa. Ibra conosce i trucchi del mestiere. Fa vincere per quello che fa, e pure per quello che, talvolta, non fa fare (agli avversari). Ha risuscitato Rebic, ha incerottato cuori trepidi.

Tra i duellanti ci sono, inoltre, 21 gol di differenza (44 a 23): il cannoniere del Diavolo è un terzino, Theo Hernandez, solo soletto a quota cinque. E pure in difesa il divario è significativo: 18 gol l’Inter, il reparto meno battuto, 27 il Milan. Con lo svedese, Pioli ripresenta Conti, Kjaer e Bennacer. Gli schemi dovrebbero oscillare fra il 3-4-1-2 nerazzurro e il 4-4-2 rossonero, con Rebic al fianco di Ibra.

Chi farà la partita? Immagino l’Inter, almeno all’inizio. Un gol-lampo potrebbe sabotare le fasi di studio, allontanando i calcoli che spesso le ingessano. Senza trascurare, in porta, la sfida tra Handa o Padelli, dubbio non lieve, e Donnarumma. Inter per lo scudetto e Milan per l’Europa, in palio c’è tanto.

