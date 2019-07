Inter, mistero Gabigol: fenomeno in Brasile, invendibile in Europa

I numeri dicono molto ma non tutto. Gabigol continua a far parlare di sé in Brasile a suon di gol trascinando il Flamengo e aggiornando, partita dopo partita, le sue statistiche. Il centravanti brasiliano si avvia a laurearsi capocannoniere per il secondo anno di fila, è nella top 15 della classifica dei cannonieri brasiliani ancora in attività e per la quarta stagione ha raggiunto quota 20 gol. Tutto a gonfie vele dunque per un giocatore di appena 22 anni, se non fosse per il fatto che l’Inter non riesce a ricevere nemmeno uno straccio di offerta per il suo cartellino.

PRESENZE GOL ASSIST MINUTI PER GOL MINUTI GIOCATI Campionato brasiliano 2019 10 9 3 96 868 Copa Libertadores 2019 6 2 - 247 493

La Top 15 dei cannonieri brasiliani in attività

CLASSIFICA GIOCATORE SQUADRA GOL 1 Fred Cruzeiro 142 2 Alecsandro CSA 103 3 Diego Souza Botafogo 101 4 Ricardo Oliveira Atletico MG 92 5 Wellington Paulista Fortaleza 84 6 Rafael Moura Goias 77 7 Rafael Sobis Internacional 72 8 André Gremio 71 9 Cicero Botafogo 68 10 Diego Tardelli Gremio 65 11 Gabigol Flamengo 54 12 Willian Palmeiras 52 13 Jadson Corinthians 51 14 Thiago Neves Cruzeiro 51 15 Guilherme Fluminense 50

Brasile vs Europa: due mondi diversi

Gabigol ha già superato quota 100 gol come professionista (tra campionato brasileirão e campionato paulista), ma a Milano e Lisbona, sponde Inter e Benfica, è stato bollato come "bidone" ed evidentemente ora paga la sua fama. A queste cifre vanno anche aggiunte le reti siglate con la nazionale verdeoro (17 totali di cui due con la nazionale maggiore). Non è, però, solo un problema di reputazione poiché il suo rendimento, nel vecchio continente, non è stato quello messo in mostra in Sudamerica: due mondi diversi che lo rendono tanto appetibile in Brasile quanto invendibile in Europa.

SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST Santos FC 207 83 13 Flamengo 32 20 5 Inter 10 1 - Benfica 5 1 -

La parabola di Gabigol

Gabigol ha segnato 10 gol nelle ultime 10 partite giocate in Brasile (tra campionato e Copa do Brasil), impreziosite anche da due assist. Eppure nemmeno il Flamengo, ora terzo in classifica, spinge per acquistare il cartellino del giocatore dell’Inter, in prestito alla squadra rossonera. I nerazzurri hanno una bella grana da risolvere: il classe '96 arrivò in Italia nel 2016 con la società milanese che lo pagò ben 30 milioni di euro battendo la concorrenza del Barcellona. Gabigol ha quindi fatto ritorno in patria al suo Santos con cui ha segnato 27 gol in 53 presenze, ma nel gennaio di quest'anno è stato ceduto, sempre in prestito secco, al Flamengo, che si è preso interamente a carico il suo ingaggio da tre milioni di euro ma che ha strappato all'Inter un indennizzo del 5% sulla futura rivendita del brasiliano.

Gabigol - Lazio-Inter 2017Getty Images

Un rebus senza soluzione per l'Inter

L'attaccante ha un contratto in scadenza con il club di Suning fino al 30 giugno del 2022. Nonostante la sua striscia positiva tuttora aperta in Brasile, nessuno lo vuole acquistare. Eppure, ci sono squadre, come il Real Madrid, che negli ultimi anni hanno strapagato dei giovani brasiliani come Vinicius, o altre, come lo stesso Benfica, che hanno deciso di credere in profili come un altro Vinicius, quello ceduto dal Napoli. Un'anomalia? Per gli uomini mercato probabilmente no, perché i numeri aiutano a capire ma non dicono sempre tutto.