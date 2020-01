Inter, Moses è già arrivato a Milano: martedì 14 le visite mediche

Niente Leonardo Spinazzola, frenato dal mancato raggiungimento di un accordo con la Roma. Ma ciò, com'era prevedibile, non significa che l'Inter abbia rinunciato a regalare un altro esterno ad Antonio Conte dopo aver già preso Ashley Young. E l'esterno in questione, se non sorgeranno ostacoli simili a quelli riguardanti il giocatore giallorosso, sarà con ogni probabilità Victor Moses, già arrivato a Milano e pronto, nella giornata di martedì 14, a sottoporsi alle visite mediche di rito.

Lampard: "Andrà a giocare da un'altra parte"

Un accordo tra il ventinovenne nigeriano e l'Inter era già stato raggiunto nelle scorse ore. E successivamente è stata raggiunta anche un'intesa con il Chelsea, club col quale la dirigenza nerazzurra sta parlando da tempo anche di Olivier Giroud. I londinesi non si sono opposti alla partenza di Moses, tanto di aver deciso di richiamare il giocatore dal prestito al Fenerbahçe. La conferma di quanto sia vicina la chiusura dell'operazione con l'Inter, in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, era già arrivata nel pomeriggio da Frank Lampard, che anche di questo aveva parlato nella conferenza stampa di vigilia del derby infrasettimanale di Premier League in programma domani sera contro l'Arsenal.

" Per quanto riguarda Oli, non c'è molto da dire. Per quanto riguarda Moses, sta rientrando dal prestito per andare a giocare da un'altra parte. La trattativa è in corso. "

Il rendimento di Victor Moses con Antonio Conte al Chelsea

Presenze (da titolare) Gol Assist Trofeo 2016-2017 40 (34) 4 4 1 (Premier League) 2017-2018 40 (32) 4 4 1 FA Cup

Gli infortuni, che punto interrogativo

A preoccupare l'Inter, semmai, sono i costanti infortuni muscolari che hanno tormentato Moses lungo tutto il corso della propria carriera. Gli ultimi due, entrambi al muscolo femorale, negli ultimi sei mesi. Tanto che l'ultima presenza del nigeriano con la maglia del Fenerbahçe è datata 3 dicembre nel 4-0 all'Istanbulspor, gara nella quale ha fatto il proprio ingresso in campo negli ultimi 12 minuti. Saranno proprio le visite di martedì, più importanti di quanto si pensi, a sciogliere ogni dubbio. E se sarà fumata bianca, si tratterà del secondo regalo per Conte, che con Moses ha vinto la Premier League del 2016/17 alla guida del Chelsea.