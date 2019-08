Di quella notte del 22 maggio 2010 nella quale l'Inter si laureò campione d'Europa per la terza volta nella sua storia battendo 2-0 il Bayern Monaco in finale di Champions grazie a una doppietta di Milito si è scritto davvero di tutto. Un trionfo storico per il club nerazzurro che mise a segno un Triplete rimasto finora ineguagliato nella storia del calcio italiano. Si è scritto di tutto, o quasi. Perché a fornire nuovi particolari su quella serata ci pensa José Mourinho: intervistato da DAZN, il tecnico portoghese svela il motivo che lo spinse a non festeggiare la vittoria insieme alla squadra che aveva dato appuntamento ai tifosi all'alba a San Siro.

"Non sarei più andato al Real Madrid"

" Se fossi tornato a Milano, non sarei andato al Real Madrid. Avevo preso la decisione di andare a Madrid, non avevo firmato ancora nulla, ma avevo deciso. Avevo già detto no due volte e dire no ancora era impossibile. Solo che sapevo e temevo che tornando a Milano per festeggiare la Champions League avrei potuto cambiare idea "

"Ho scelto di scappare dalle emozioni"

" Ricordo perfettamente quei momenti. Non ero andato neppure negli spogliatoi dopo la partita, avevo una sensazione strana. Sapevo che andando lì avrei perso il controllo, così ho scelto di scappare da quelle emozioni. Sul campo si parlava poco e c'era solo grande eccitazione. Ho cercato di salutare ogni mio giocatore in modo normale, non troppo affettuoso. Ma sono amici. Loro mi vedono così e io li vedo allo stesso modo "