Inter, Nainggolan vicino alla Fiorentina: il centrocampista ha detto sì ai viola

Sta finalmente per sbloccarsi il mercato in uscita dell'Inter: Radja Nainggolan, secondo quanto riferito da Sky, sarebbe vicinissimo alla Fiorentina. Il 31enne centrocampista belga, infatti, avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in maglia viola con la formula del prestito. Decisivo l'incontro tra l'agente del giocatore e il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, durante il quale sarebbe stata trovata l'intesa sull'ingaggio (all'Inter guadagna 4,5 milioni di euro a stagione). Il belga, che come detto in tempi recenti dall'ad dell'Inter Beppe Marotta non rientra nel progetto tecnico dei nerazzurri, avrebbe dato il suo assenso al trasferimento: un elemento, questo, fondamentale per il buon esito della trattativa. Su Nainggolan avevano messo gli occhi anche la Sampdoria e il Cagliari, ma in questo momento la Fiorentina ha superato la concorrenza ed è in pole position.

Fiorentina scatenata: presi anche Boateng e Lirola

Partito con il freno a mano tirato, il mercato in entrata della Fiorentina ha fatto registrare un'improvvisa accelerazione nelle ultime ore. Il club viola ha infatti ufficializzato l'acquisto di Kevin Prince Boateng (preso a titolo definitivo dal Sassuolo) definendo nei dettagli anche quello di Pol Lirola sempre dal club emiliano (si attende solo l'annuncio, il giocatore è già arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche).