Inter, niente Giroud: il francese rinnova fino al 2021 col Chelsea

Olivier Giroud (Chelsea) celebrates his goal against Everton

I nerazzurri aspettavano l'attaccante ex Arsenal a parametro zero in estate dopo aver mancato l'acquisto nel gennaio scorso, ma alla fine il classe '86 ha rinnovato col Chelsea. I blues, infatti, hanno esercitato l'opzione di rinnovo per un (singolo) anno con Giroud che resterà fino a giugno 2021. Si riparte, ora, con l'idea Mertens.

Niente da fare. Olivier Giroud non arriverà all'Inter, o perlomeno, non ci arriverà durante la prossima estate. Il Chelsea, infatti, ha esercitato l'opzione di rinnovo di una stagione col giocatore francese che resterà così ai blues fino a giugno 2021.

Serie A Giroud: "Volevo andare all'Inter con Conte, ma il Chelsea ha bloccato tutto. A giugno? Chissà" 28/03/2020 A 18:58

Secondo Sky Sport Uk, proprio in giornata è stato messo nero su bianco il contratto che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Strade chiuse per Inter e Lazio che l'avevano seguito, anche se si fa sempre in tempo ad acquistarlo pagandone però il cartellino. Quel che è certo è che non sarà più a parametro zero.

L'Inter però è alla ricerca di un attaccante a costo zero: inevitabile ripartire alla caccia di Dries Mertens che a fine stagione lascerà il Napoli.

Play Icon WATCH Da Vidal a Giroud, da Criscito a Kurzawa: i colpi di mercato sfumati a gennaio 00:01:47

Serie A Giroud: "Volevo andare all'Inter con Conte, ma il Chelsea ha bloccato tutto. A giugno? Chissà" 28/03/2020 A 18:58