Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Sanchez, Sensi, D'Ambrosio

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella G.; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati. All. D'Aversa

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Grassi, Bruno Alves, Inglese, Cornelius

Statistiche Opta

Solo tre delle ultime 20 partite di Serie A tra Inter e Parma sono terminate in pareggio: completano il parziale 11 successi nerazzurri e sei emiliani.

Il Parma ha vinto solo due delle 25 partite di Serie A giocate in casa dell'Inter (8N, 15P), inclusa la più recente: 1-0 nel settembre 2018.

Sette vittorie nelle prime otto partite di campionato per l’Inter, che a livello di successi non ha mai fatto meglio all’inizio di una stagione di Serie A.

Dopo una serie di cinque successi interni consecutivi in Serie A, l’Inter ha perso la gara casalinga più recente: la squadra nerazzurra non perde due gare interne di fila da maggio 2018.

Il Parma ha già realizzato 13 gol in questo campionato: gli emiliani non facevano meglio nei primi otto turni di Serie A dal 2003/04 (16 reti in quel caso).

Per la prima volta da quando è tornato in Serie A nella scorsa stagione, il Parma è rimasto a secco di reti per due trasferte consecutive di campionato.

L’Inter è una delle due squadre, al pari dell’Atalanta, ad aver realizzato più gol (11) nel corso del primo tempo di questo campionato.

Cinque gol nelle prime otto partite di campionato con l’Inter per Romelu Lukaku, dal 1994/95 solo tre giocatori nerazzurri hanno fatto meglio all’inizio della propria esperienza: Ronaldo, Milito e Branca (tutti sei gol).

Dejan Kulusevski del Parma (25/04/2000) è il più giovane giocatore dei maggiori cinque campionati europei ad aver fornito almeno cinque assist in questa stagione. Soltanto Kevin De Bruyne (otto) e Islam Slimani (sei), inoltre, hanno fornito più passaggi vincenti rispetto al fantasista degli emiliani.

L’attaccante del Parma Gervinho ha realizzato un gol contro l'Inter in Serie A, nel 2014 con la maglia della Roma - tuttavia il Meazza è lo stadio in cui l’ivoriano ha disputato più partite senza mai trovare la rete in Serie A (sette gare).