Ivan Perisic è sempre più lontano dall'Inter ed è ormai a un passo dal Bayern Monaco. L'attaccante esterno croato non è partito con il resto della squadra alla volta di Valencia dove questa sera è in programma l'amichevole contro i padroni di casa allo stadio Mestalla e valida per il Trofeo Naranja. Una scelta che sembra chiaramente dettata dalla logica di preservare da un possibile infortunio il giocatore, ormai in uscita.

