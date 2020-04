Inter: rientrati tutti gli stranieri tranne Alexis Sanchez, ma il cileno ha il permesso

Le grandi squadre hanno richiamato tutte i propri giorcatori in vista della ripresa, possibile, degli allenamenti dal 4 maggio. Serve ancora l'ok della Commissione medica del Governo, ma la FIGC e la Lega Calcio hanno dato disposizioni per ripartire, con la speranza che il campionato possa così ricominciare a fine maggio.

Considerando che ogni giocatore che arrivi dall'estero dovrà osservare 14 giorni di isolamento, Inter, Milan e Juventus - ovviamente - hanno richiamato con grande anticipo i propri tesserati andati via dall'Italia. In casa Inter sono tornati praticamente tutti, anche Godin che sembrava essere l'ultimo rimasto 'a casa', ma in realtà l'ultimissimo è Alexis Sánchez che farà il suo ritorno a Milano solo la prossima settimana (martedì 21 aprile può essere la giusta data), ma con giustificazione da parte del club nerazzurro.

La stagione di Alexis Sánchez

Competizione Presenze/Reti Minuti giocati Serie A 9 presenze e 1 gol 199 minuti Champions League 1 presenza e 0 gol 66 minuti Europa League 2 presenze e 0 gol 180 minuti Coppa Italia 3 presenze e 0 gol 151 minuti Totale 15 presenze e 1 gol 596 minut

Alexis Sánchez, infatti, era stato uno degli ultimi a lasciare l'Italia, ed ecco che l'Inter ha dato qualche giorno in più al cileno che comunque sta seguendo un percorso personalizzato dopo gli ultimi infortuni. L'ex Udinese ha avuto una stagione molto travagliata, tanto da collezionare solo 15 presenze in tutta la stagione.