Si ferma la corsa dell'Inter di fronte a una Roma solida e compatta. Le due parate di Mirante (sostituto dell'infortunato Pau Lopez), nel primo tempo su Lukaku, nella ripresa su Vecino, stoppano la capolista di Conte, che deve accettare il pareggio e per la prima volta in stagione termina il match senza andare a segno. Giallorossi ben messi in campo e protetti dalla grande coppia Smalling-Mancini. Inter troppo imprecisa davanti e con i due centravanti non in grande serata. 0-0 tutto sommato giusto.

Il tabellino di Inter-Roma 0-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (Dal 45+2' Lazaro), Vecino, Borja Valero (Dal 72' Asamoah), Brozovic, Biraghi (Dall'88' D'Ambrosio); Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon (Dal 16' Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan (Dall'89' Florenzi), Pellegrini, Perotti (Dal 68' Dzeko); Zaniolo. All. Fonseca

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: -

Ammoniti: Godin, Lazaro, Mancini

Diawara, Lukaku - Inter-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

7' - Veretout sbaglia in appoggio al limite dell'area: errore clamoroso, palla a Lukaku, che tutto solo calcia. Grande parata di Mirante.

43' - Mirante sbaglia il rinvio, palla a Lukaku, che serve Brozovic: il croato ha tutto il tempo di prendere la mira, ma spara alto. Che spreco.

48' - Altro miracolo di Mirante. Palla dentro di Borja Valero per Vecino, che si infila bene e calcia con l'esterno destro. Grande intervento del portiere giallorosso in tuffo.

87' - Clamorosa occasione Inter. Cross di Vecino per Lautaro, che al momento del tiro viene fermato da Mancini. Grande intervento.

MVP del match

Chris SMALLING - Altra grande prova. Tiene fisicamente Lukaku e di testa non sbaglia un intervento. Bravo anche sui cross bassi. Gran coppia con Mancini.

La statistica chiave

Per la prima volta in questa stagione l'Inter non é andata a segno. Ci era riuscita in tutte le precedenti 19 gare stagionali

Fantacalcio

Promosso - Gianluca MANCINI - Un po' troppo falloso nel primo tempo, ma comunque sufficiente. Bene nella ripresa. Finisce primo per respinte difensive e contrasti. L'ultimo decisivo su Lautaro nel finale.

Bocciato - Nicoló ZANIOLO - Da prima punta fatica. Spalle alla porta non riesce a rendersi utile. Si muove molto per non dare punti di riferimento. Poi entra Dzeko, ma lui non trova ritmo nemmeno da esterno. Prova incolore. Ex che non punge.

