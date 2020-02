Inter-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: Sensi, Handanovic, Gagliardini

Squalificati:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Ferrari

Squalificati: Murru, Ramirez

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di campionato contro la Sampdoria; si tratta della striscia di successi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A.

L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato contro la Lazio: una squadra allenata da Antonio Conte non perde due gare di fila in campionato da marzo 2018 con il Chelsea in Premier League, mentre in Serie A dal dicembre 2009 con l’Atalanta.

La Sampdoria ha conquistato i tre punti nell’ultima trasferta di campionato contro il Torino: Claudio Ranieri non ottiene almeno due vittorie consecutive in trasferta in Serie A da gennaio 2012 quando sedeva sulla panchina dell’Inter.

L’unica precedente stagione in cui la Sampdoria ha conquistato 23 o meno punti dopo le prime 24 giornate di un singolo torneo di Serie A risale al 1998/99: campionato chiuso con la retrocessione dei blucerchiati.

L’Inter ha segnato 24 reti grazie ai nuovi acquisti in questa stagione: almeno sei in più di qualsiasi altra squadra, mentre la Sampdoria è al pari della Lazio quella che ne ha realizzate di meno (solo una, con Federico Bonazzoli a settembre 2019).

La Sampdoria non ha ancora vinto una singola partita in questa Serie A contro un’avversaria attualmente nella prima metà della classifica (3N, 9P), mentre l’Inter è imbattuta contro squadre della seconda metà (10V, 3N).

La Sampdoria è la squadra che ha segnato in meno partite (quattro) il primo gol del match, mentre nessuna ha realizzato la prima rete della gara in più occasioni dell’Inter (19, al pari della Juventus).

Lautaro Martínez ha segnato in ciascuna delle ultime due presenze interne in Serie A e potrebbe diventare il primo giocatore dell’Inter a trovare il gol in almeno tre gare casalinghe di fila nella competizione dai tempi di Mauro Icardi, nell’ottobre 2018.

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria collezionando 38 presenze tra il 2016 e il 2017; tre delle quattro reti dello slovacco nella competizione sono arrivate a San Siro, la prima in questo stadio proprio contro i blucerchiati a ottobre 2017.

L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini - due reti nelle ultime tre presenze di Serie A dopo che era rimasto a secco nelle precedenti cinque - ha segnato un solo gol, in 10 sfide di campionato, proprio nell’ultima trasferta contro l’Inter a febbraio