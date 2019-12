Inter, sarà mini-fuga? Immobile segnerà ancora? Le 5 domande alla 15a giornata di Serie A

1. Roma e Barcellona: l'Inter supererà il doppio esame?

Prima la Roma, poi il Barcellona in Champions. Giorni di fuoco per l'Inter, attesa da due sfide che possono dire molto sul prosieguo della stagione. Il big match contro i giallorossi di Paulo Fonseca a San Siro profuma di svolta: in caso di successo i nerazzurri si porterebbero almeno per una notte a +4 sulla Juventus mettendo pressione ai bianconeri di Sarri. E avrebbero quell'ulteriore spinta in più a livello mentale in vista della partita da dentro o fuori contro il Barcellona di martedì sera. Tocca ancora una volta ad Antonio Conte trovare la quadra tra i tanti infortunati: riuscirà il tecnico salentino a compiere l'ennesima impresa?

LEGGI ANCHE: L'Inter del "tutti per due", la Roma per sapere quanto vale

Video - Fonseca: "Black Friday per presentare Inter-Roma? Parole infelici, serve attenzione" 00:58

2. Immobile show: segnerà per la decima partita di fila?

Ciro Immobile non si ferma più. L'attaccante della Lazio, primo in classifica marcatori con 17 gol segnati in 14 partite, insegue il record di Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella, capaci di andare a segno per 11 gare consecutive (lo scorso anno il doriano e nel 1994-95 l'argentino). Immobile è fermo a 9 e, se riuscisse a trafiggere anche la Juventus, si porterebbe a -1 dal doppio primato. Da quando indossa la maglia della Lazio, però, il 29enne bomber non è mai riuscito ad andare in gol contro i bianconeri all'Olimpico in campionato. Riuscirà a infrangere il tabù?

LEGGI ANCHE: Acerbi incorona Immobile: "Se continua così è da Pallone d'Oro"

Video - Inzaghi: "La Lazio è Immobile-dipendente? No. Lui è importante, ma voglio gol da tutti" 01:10

3. Juventus, l'Olimpico sarà ancora uno stadio amico?

Reduce dal mezzo passo falso casalingo contro il Sassuolo, la Juventus riparte dalla trasferta di Roma contro la Lazio. Uno stadio, l'Olimpico biancoceleste, che negli ultimi anni ha portato decisamente bene ai bianconeri, che tra campionato e Coppa Italia hanno vinto 7 delle ultime 8 partite mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni e subendo complessivamente solo 2 gol (uno su rigore e l'altro su autorete). Il successo più recente della Lazio è il 2-1 del 29 gennaio 2013 in Coppa Italia, mentre in campionato i biancocelesti non riescono a vincere addirittura dal 2-0 del 6 dicembre 2003. L'Olimpico si confermerà uno stadio amico anche per Maurizio Sarri?

LEGGI ANCHE: Paratici: "Ronaldo rimarrà alla Juventus. Pallone d'Oro? Real e Barcellona hanno molto peso"

4. Il Milan riuscirà a trovare continuità?

La zampata da 3 punti di Theo Hernandez a Parma ha ridato ossigeno a un Milan che annaspava. I rossoneri sono attesi da un'altra trasferta in Emilia, contro un Bologna capace domenica scorsa di fare bottino pieno contro il Napoli al San Paolo e di cadere fragorosamente in settimana a Udine in Coppa Italia. In attesa che il mercato di gennaio porti rinforzi a una squadra che ne ha estremo bisogno, Pioli ha l'obbligo di continuare a fare punti prima della sosta natalizia. Ce la farà il Milan a trovare quella continuità di risultati che, da inizio stagione, non è mai arrivata? Un dato su tutti preoccupa il club di via Aldo Rossi: per ritrovare 2 successi di fila in trasferta bisogna tornare alla scorsa stagione, quando Romagnoli e compagni si imposero 1-0 a Firenze e 3-2 a Ferrara.

LEGGI ANCHE: Theo Hernández si è preso il Milan, ma senza Champions Deschamps lo snobberà

5. Che sfide in coda! Chi rischia di più?

Il calendario propone 2 confronti diretti da brividi in zona retrocessione: Lecce-Genoa al Via del Mare e Spal-Brescia al Mazza. Siamo solo alla 15esima giornata, il cammino è ancora lunghissimo ma la sensazione è che in palio ci siano punti davvero pesanti. C'è grande curiosità soprattutto per il ritorno sulla panchina del Brescia di Eugenio Corini, richiamato da Cellino dopo la disastrosa parentesi di Fabio Grosso durata solo 3 partite: ce la farà il tecnico a rianimare una squadra apparsa arrendevole nelle ultime uscite contro Roma, Brescia e Atalanta?

LEGGI ANCHE: Ufficiale: il Brescia esonera Grosso, al suo posto Cellino richiama Corini

LE ALTRE PARTITE