Inter, sarà un maggio di fuoco: rischia di dover giocare 9 partite in meno di mese

Un maggio infuocato nel quale l'Inter rischia di dover scendere in campo addirittura 9 volte in meno di un mese tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Si tratta di un discorso ipotetico, è bene precisarlo, ma il rinvio al 13 maggio di Juventus-Inter crea un vero e proprio scompiglio dal punto di vista del calendario. Ipotizzando infatti che i nerazzurri di Conte arrivino fino in fondo sia in Coppa Italia che in Europa League, il quadro che ne esce è a dir poco preoccupante: Lukaku e compagni, infatti, saranno costretti ad affrontare un incredibile tour de force e a scendere in campo di fatto ogni 3-4 giorni. E proprio nel momento clou della stagione.

Video - Conte: "Sono contento perché siamo riusciti a passare facendo rotazioni importanti" 01:16