Inter scatenata: accordo raggiunto con il Tottenham per Eriksen, Politano-Napoli a un passo

Sono ore incandescenti per il mercato dell'Inter. La trattativa per l'arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham è alle battute finali: tra i due club, come riportano diverse fonti, è stato trovato l'accordo sulla cifra del cartellino. I nerazzurri e gli Spurs hanno raggiunto un accordo totale: l'Inter verserà nelle casse del club inglese 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Eriksen è atteso in Italia all'inizio della prossima settimana: siamo agli sgoccioli, il danese sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Ma la frenetica giornata di mercato dei nerazzurri non finisce qui.

Politano accetta il Napoli: accordo a un passo

Inter e Napoli stringono per il passaggio di Matteo Politano agli ordini di Rino Gattuso. L'attaccante nerazzurro ha accettato l'offerta dei partenopei: contratto da 2 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2024. I due club hanno già trovato l'accordo per il trasferimento dell'ex Sassuolo: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo aver sfiorato la possibilità di trasferirsi a Roma, con tanto di foto con la sciarpa giallorossa prima che saltasse lo scambio con Spinazzola, Politano si è dunque convinto di trasferirsi sotto il Vesuvio.

Intrigo Llorente-Giroud per l'Inter

Inter e Napoli ora devono discutere sull'ipotesi che Fernando Llorente faccia il percorso inverso e si trasferisca in nerazzurro. Ma se il passaggio di Politano in azzurro è questione di ore, non ci sono certezze sull'arrivo all'Inter dell'attaccante spagnolo. Il Napoli, infatti, potrebbe decidere di bloccare la partenza dell'ex Juventus, visto che Dries Mertens è ancora fermo ai box per infortunio. Eventuaità che spalancherebbe le porte di Appiano Gentile a Olivier Giroud. Sul futuro del francese ha parlato oggi Frank Lampard in conferenza stampa: "La sua situazione è la stessa di prima. Ci sono stati dei contatti con altri club ma è ancora un nostro giocatore".