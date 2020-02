Continua a piovere sul bagnato sul 2019-2020 di Stefano Sensi. Il 25enne centrocampista dell’Inter è costretto a fermarsi per la quarta volta in questa tormentata stagione per un trauma contusivo, rimediato nei minuti conclusivi della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli. Lo sfortunato giocatore questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un'infrazione allo scafoide del piede sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate prossima settimana ma è certa la sua assenza per il big match in programma all’Olimpico domenica sera contro la Lazio.

Dagli adduttori allo scafoide, 12 partite saltate negli ultimi due mesi

Per Sensi questo è il quarto infortunio da ottobre. Dopo essersi fatto male nel corso di Inter-Juventus per un problema agli adduttori della gamba destra (a cui è seguita una ricaduta) che lo ha tenuto ai box fino al 21 dicembre, quando ha giocato uno spezzone di partita in Inter-Genoa. Dopo la sosta i guai per Sensi sembravano essere dimenticati ma dopo aver giocato tre partite di seguito dal primo minuto, contro Atalanta, Lecce e Cagliari, si è dovuto fermare prima per un problema al polpaccio (che lo ha costretto a saltare la sfida di campionato contro l’Udinese e il quarto di Coppa Italia contro la Fiorentina) e ora per questo infortunio allo scafoide del piede sinistro, che potrebbe costringerlo a saltare svariate partite nelle prossime settimane. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma finora questo 2020 non è certamente l'anno di Stefano Sensi.