Javier Tebas manda un messaggio che suona tranquillizante per i tifosi nerazzurri: "Tutto è fermo, i club sono in attesa di chiudere la stagione e contare i danni. Eventualmente potranno esserci degli scambi".

Il Barcellona - e più in generale tutti i top club d'Europa - non possono permettersi in questo momento di pensare a un mercato fatto di spese folli. Parole del presidente della Liga, Javier Tebas, che manda un messaggio piuttosto rassicurante ai tifosi dell'Inter che, almeno stando alle insistenti voci delle ultime settimane, rischiano di veder partire Lautaro Martinez la prossima estate.

"Il Barcellona non sta trattando per nessuno, è più in attesa di sapere quando ricominceremo che di fare trattative. Eventualmente possono esserci degli scambi, ma nessun club in Europa sta pensando a questo adesso. Sono tutti in attesa di chiudere la stagione e di contare i danni. Tutto è fermo. Quindi niente Neymar e niente Lautaro Martinez"

