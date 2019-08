Inter sfortunata: per Godin distrazione muscolare alla coscia sinistra

Un altro stop causa infortunio muscolare in casa Inter. Diego Godin si è sottoposto ad esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore, rende noto il club nerazzurro con un tweet, distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana.

La squadra era rientrata in Italia nei giorni scorsi dopo la tournée in Asia e aveva ripreso gli allenamenti al Centro Suning mercoledì scorso. Godin aveva preso parte all'amichevole giocata dai nerazzurri con il Paris-Saint Germain disputata la scorsa settimana, partendo dalla panchina e subentrando al 21' della ripresa a De Vrij.