Inter, sì al taglio degli stipendi: c'è la disponibilità di Conte e dei giocatori

In Serie A la prima squadra è stata la Juventus ma nelle prossime ore anche l’Inter, col suo staff e i suoi giocatori, appare pronta a rinunciare a parte dei propri stipendi, in questi mesi di sosta forzata causa emergenza Coronavirus, per venire incontro alle esigenze societarie al seguito del prolungato stop della stagione sportiva. A far filtrare la notizia è l’autorevole Ansa che cita fonti interne al club.

Capitan Handanovic e Conte favorevoli alla riduzione dei compensi

A seguito di costanti colloqui con la società, l’allenatore Antonio Conte e il capitano Samir Handanovic e considerata la grave emergenza sanitaria globale, che sta flagellando non solo l’Italia ma tutto il mondo, è emersa dal tecnico, da tutto lo staff e da tutti i giocatori della prima squadra la disponibilità a ridurre i propri compensi per la restante parte della stagione sportiva corrente.

L’Ansa non entra nei dettagli delle modalità specifiche ma evidenzia come gli accordi individuali erano verranno concordati quando gli scenari legati alla ripresa o meno della stagione in corso saranno più delineati. Per sapere se la riduzione sarà di quattro mesi o più breve dipenderà, quasi esclusivamente, da come e quando si tornerà in campo per concludere il campionato di Serie A 2019-2020 e gli ultimi turni dell’Europa League 2019-20.