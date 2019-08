Inter, sì alla Roma per la cessione di Mauro Icardi: nel contratto anche clausola anti Juventus

L’Inter ha un solo obiettivo, anzi due. Il primo è quello di cedere Mauro Icardi, il secondo di non vederlo con la maglia della Juventus. I nerazzurri sono disposti ad accettare qualsiasi richiesta dell’argentino e abbassare le pretese circa la cifra per la sua cessione, ma l’Inter non vuole proprio che Icardi vesta di bianconero.

Continuano i contatti, infatti, tra Roma e Inter per una doppia operazione: Icardi ai giallorossi e Dzeko, di rimando, ai nerazzurri. L’Inter applicherebbe anche uno sconto per la cessione dell’argentino, ma nel contratto inserirebbe una clausola anti-Juventus come indica il Corriere dello Sport. Il perché? Per evitare che dopo solo una stagione, l’argentino si ritrovi in trattativa per approdare in bianconero: a quel punto la Roma si ritroverebbe a pagare una penale proprio all’Inter...

L’episodio simile: Mendieta dal Valencia alla Lazio con clausola anti Real Madrid

Un’operazione molto simile a quella studiata dal Valencia per cedere Mendieta. Mai al Real Madrid e il giocatore basco finì alla Lazio per 93 miliardi di lire nell’estate del 2001, con clausola anti-Real Madrid. Insomma, in caso di disfatta i biancocelesti potevano salutare il giocatore, ma non venderlo al Real. Ecco che furono cosretti a cederlo in prestito al Barcellona la stagione successiva dopo la brutta annata passata in Serie A.