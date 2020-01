Inter, si blocca l'operazione Eriksen? Il Tottenham perde Sissoko per 3 mesi

Un’altra brutta notizia per il Tottenham. Dopo il serio infortunio patito da Harry Kane, Mourinho dovrà fare a meno nei prossimi mesi anche di Moussa Sissoko che si è fermato in allenamento. Il centrocampista francese ha rimediato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Il classe ’89 è stato operato in giornata al ginocchio e il Tottenham spera di riaverlo per l’inizio di aprile. Il centrocampista della Nazionale francese salterà così le due gare col Lipsia degli ottavi di Champions League e, quanto meno, l’eventuale andata dei quarti di finale.

Sissoko blocca la partenza di Eriksen?

Una brutta botta per il Tottenham e per il centrocampo degli Spurs. Negli ultimi giorni Mourinho aveva detto che Eriksen sarebbe potuto partire già a gennaio (per non perderlo a parametro zero), ma con l’infortunio del francese potrebbe essere rivalutata la situazione del danese. Eriksen resterà fino a giugno per far fronte agli ultimi infortuni?