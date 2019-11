Inter-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, D'Ambrosio; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sanchez, Barella, Sensi

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Squalificati: Missiroli

Indisponibili: Di Francesco, Fares, D'Alessandro, Strefezza

Statistiche Opta

L'Inter non perde da 14 partite contro la SPAL in Serie A, parziale in cui ha ottenuto 11 successi e tre pareggi.

Nella sua storia l’Inter non ha mai vinto 12 delle prime 14 gare stagionali di Serie A.

L’Inter potrebbe diventare la quinta squadra a segnare in tutte le prime 14 partite stagionali di Serie A nel XXI secolo, dopo Juventus, Milan, Fiorentina e Roma.

Nelle ultime sei partite di campionato l’Inter ha sempre realizzato due o più gol, non infila sette match consecutivi con almeno due reti segnate da marzo 2009.

La SPAL non segna da sei trasferte di fila in Serie A: solo una volta nella sua storia ha registrato una serie peggiore (nove nel 1963).

Nessuna squadra ha segnato meno della SPAL in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (otto reti); inoltre, la formazione ferrarese è, al pari del Leganés, la squadra che ha mandato in rete meno giocatori differenti (tre).

Nessuna squadra ha realizzato più gol dell’Inter su situazioni di gioco fermo nei top-5 campionati europei in corso (11, al pari della Roma).

L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ha segnato 10 reti in questo campionato, più di tre squadre nella competizione in corso, tra cui la SPAL (otto).

Tra i giocatori dell’Inter che hanno tirato più di due rigori in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05), Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sono gli unici due ad aver trasformato in gol tutti i tiri dagli 11 metri (3 su 3 entrambi).

Alberto Paloschi della SPAL ha segnato due gol nelle sue ultime tre sfide di campionato contro l’Inter, tra cui la sua ultima rete nella competizione (nell’ottobre 2018 al Paolo Mazza).