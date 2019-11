Inter, Stefano Sensi preoccupa: necessario un consulto specialistico

Alla vigilia della partita contro la SPAL, lo staff medico dell'Inter ha fatto il punto sui giocatori infortunati. Kwadwo Asamoah dopo tre settimane di lavoro personalizzato, a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro, è rientrato in gruppo in questa settimana. Nicolò Barella mercoledì scorso è stato sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. Ha iniziato la fase riabilitativa.

Alexis Sanchez dopo l’intervento chirurgico di ottobre, ha effettuato un controllo a Barcellona. Il professor Ramon Cugat ha confermato il buon decorso della fase riabilitativa. Sanchez potrà riprendere l’attività agonistica dopo la sosta per le festività natalizie. Per Stefano Sensi perdurando il fastidio alla regione adduttoria della gamba destra, si è deciso di effettuare un consulto specialistico.

Come confermato da Antonio Conte in conferenza stampa, Sensi sarà dunque monitorato quotidianamente dallo staff medico, ma sarà necessaria una visita specialistica per valutare il recupero del giocatore, che dunque rinvia il suo rientro in campo e preoccupa non poco i tifosi nerazzurri. Quei 22 minuti giocati a Dortmund avevano illuso la piazza, dato che di fatto l'ex Sassuolo non è mai più stato a disposizione in seguito all'infortunio rimediato contro la Juventus il 6 ottobre.