Inter, tegola Barella: esce al 44' di Torino-Inter per una distorsione al ginocchio destro

Minuto 44: Nicolò Barella dopo un’insistita cavalcata palla al piede chiusa con una conclusione rimpallata, tenta di salvare un pallone dall’out con un colpo di tacco spettacolare. Sul terreno allentato dalla pioggia, il centrocampista cagliaritano appoggia male la gamba destra e si accascia a terra toccandosi il ginocchio. Per Antonio Conte, lo staff nerazzurro in panchina e tutti i tifosi sono istanti bruttissimi perché si teme di aver perso un altro titolare per un infortunio serio.

Seguono aggiornamenti!