Arturo Vidal o Christian Eriksen: questo è il (dolce, dolcissimo) problema. Ammesso e non concesso che, alla fine, l'Inter non decida di provare a mettere a segno il doppio colpaccio. Antonio Conte, nella conferenza pre-Atalanta, non ha voluto trattare l'argomento: "Ho già detto che di mercato non parlo. Lo farà solo il club". Ma il doppio binario intrapreso da Marotta e Ausilio è chiaro: uno porta dritto a Barcellona, l'altro a Londra. Ma chi, tra il cileno e il danese, sarebbe più funzionale alla seconda parte di stagione dei nerazzurri? Proviamo ad analizzare pregi e difetti dei due oggetti del desiderio interisti.

Vidal-Eriksen: rendimento e minutaggio

Partiamo dalla situazione attuale dei due nei rispettivi club. Vidal ha rapporti piuttosto tesi col Barcellona da un po' di tempo, tanto da averlo addirittura denunciato per una storia di bonus relativi alla passata stagione e mai pagati. Però, intanto, i suoi minuti in campo se li sta guadagnando. Sabato contro l'Espanyol è entrato nella ripresa realizzando un gol, poi ha giocato dall'inizio alla fine contro l'Atletico Madrid in Supercoppa. Segnali non esattamente incoraggianti. Così come quelli che arrivano da Londra, fronte Tottenham, dove José Mourinho ha iniziato a puntare costantemente su Eriksen: anche il danese ha giocato tutti i 90 minuti delle ultime due gare di Premier League. Diversamente da Vidal va in scadenza a fine stagione e, dunque, rischia di rappresentare un mancato ingresso di denaro nelle casse degli Spurs. Ma il recente infortunio di Kane potrebbe convincere il club a non privarsi di un'altra pedina chiave nel bel mezzo dell'annata.

La questione tattica

Capitolo tattico. Vidal e Eriksen sono due campioni, ma va compreso come si incastrerebbero nell'immutabile modulo di Conte. Le differenze concettuali tra i due sono piuttosto evidenti: il cileno è una mezzala pura, il danese un trequartista. Utilizzabile anche qualche metro più indietro, come già accaduto al Tottenham, ma pur sempre un trequartista. Se Vidal è lotta e inserimenti mortali, Eriksen ha i piedi buoni da ultimo passaggio. Uno è perfetto per il 3-5-2, l'altro lo ha sperimentato raramente in carriera. E dunque è facile immaginare come la preferenza del tecnico, senza dimenticare che si sta parlando di due elementi di altissimo profilo, possa andare nei confronti del giocatore del Barcellona, da lui già allenato alla Juventus. Tanto da proferire la frase cult: "Con lui si può andare in guerra contro chiunque".

Il curriculum: disparità di trofei, parità di gol

Anche i numeri raccolti in carriera sono dalla parte di Vidal. Non tanto o non solo per meriti suoi, naturalmente, ma anche e soprattutto per aver sempre militato in rose vincenti. La Juventus prima, il Bayern poi, quindi il Barcellona. Tanto da vincere otto campionati di fila in tre paesi diversi, un record. L'ultimo trofeo alzato da Eriksen è invece datato 2013/14, quasi sei anni fa: l'Eredivisie con l'Ajax. Poi, solo piazzamenti con il brillante Tottenham di Pochettino. A livello individuale, si tratta di due elementi con una più che spiccata propensione verso la porta avversaria. I numeri premiano le caratteristiche e la posizione più avanzata di Eriksen, ma di pochissimo: 136 gol per il danese, 130 per il cileno.

Vidal all'Inter: pro e contro

I pro. Tanti. La mentalità vincente, innanzitutto. Quella che il cileno ha acquisito alla Juventus e consolidato in Germania e Spagna. E poi lo strettissimo legame con Conte, che conosce benissimo così come conosce benissimo la Serie A. Infine, come già sottolineato, l'aspetto tattico: il 3-5-2 contiano pare essere confezionato apposta per giocatori come lui.

I contro. L'età. Vidal compirà 33 anni il 22 maggio prossimo, cinque più di Eriksen. E, dunque, può e deve essere considerato un calciatore giunto al rettilineo finale della propria carriera. Riuscirebbe a riadattarsi fisicamente al gioco di Conte, ben più dispendioso rispetto a quello del Barcellona?

Eriksen all'Inter: pro e contro

I pro. Infiniti, chiaramente. Perché si parla di un campione fatto e finito. Di un calciatore che dà del tu al pallone e che, con ogni probabilità, si prenderebbe una maglia da titolare in qualsiasi formazione europea. E se si considera che arriverebbe a Milano a un prezzo nettamente inferiore al proprio valore di mercato, trarre le debite conclusioni è decisamente facile.

I contro. La già menzionata questione tattica. Eriksen non è una mezzala classica, bensì un trequartista da 4-2-3-1 o da 4-3-1-2. Anche se ama prendere palla e avviare la propria azione dal centro-sinistra. All'Inter potrebbe prendere il posto unicamente di Sensi, magnifico prima di infortunarsi. Nulla di irreparabile, in presenza di calciatori dallo spessore così alto, ma è un dilemma che Conte non può non tenere in considerazione.