Un colpo di testa in tuffo dell'uomo piú forma su cross di un centrale difensivo non cosí avvezzo agli assist. Godin per Sensi e l'Inter firma la terza vittoria su tre gare, issandosi in vetta alla classifica di campionato giá alla terza giornata. In attesa del risultato del Torino lunedí sera, i nerazzurri di Conte si godono una vetta solitaria e meritata per quanto visto a San Siro. Una prova convincente con un'Udinese comunque brava a rimanere incollata al match, nonostante l'espulsione (sacrosanta) di De Paul nel primo tempo. Friulani raramente pericolosi e tenuti in piedi da un super Musso, reo di almeno tre parate di alto livello. L'avvicinamento alla Champions é quello giusto, per una squadra che nella testa e nell'atteggiamento pare davvero trasformata.

Il tabellino di Inter-Udinese 1-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella (Dal 46' Gagliardini), Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano (Dal 79' Sanchez), Lukaku (Dal 65' Lautaro Martinez). All. Conte

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Opoku; Stryger Larsen, Jajalo (Dal 70' Barak), Walace (Dall'81' Mandragora), Fofana, Sema (Dall'81' Pussetto); De Paul, Lasagna. All. Tudor

Arbitro: Mariani di Aprilia

Gol: 44' Sensi (I)

Assist: Godin

Ammoniti: Barella, Becao, Candreva

Note: al 35' espulso De Paul (U) per una manata a Candreva a palla lontana (richiamo del VAR)

La cronaca in 8 momenti chiave

5' - Palo di Sensi! Grande galoppata del 12 nerazzurro e mancino rasoterra che colpisce il palo ed esce.

15' - Musso! Grande parata! Sensi servito al limite imbuca per Lukaku, respinge Becao, la palla si impenna e Sensi calcia al volo. Musso bravo in tuffo a deviare.

35' - Rosso per De Paul. Udinese in 10. L'argentino dá una manata a Candreva a palla lontana. Mariani viene richiamato dal VAR a rivederlo. E poi espelle il 10.

44' - GOL DI SENSI! 1-0 INTER! Gran cross di Godin e stacco in tuffo del piccolo Sensi ad insaccare. Inter avanti e sopra di un uomo.

52' - Lasagna. Super occasione Udinese. Lancio dalle retrovie, un po' sorpreso Godin, Lasagna spara col mancino. Handanovic vola.

70' - Sinistro di Gagliardini da fuori. Palla larga di un soffio, ma benissimo il centrocampista dell'Inter.

76' - Punizione meravigliosa di Sensi. Vola Musso a deviare in corner. Inter ancora vicina al raddoppio.

84' - Sanchez vicinissimo al gol. Cross di Candreva, sfiora De Maio, calcia il cileno a botta sicura, ma Musso da un metro respinge.

MVP

Stefano SENSI - Il giocatore di Conte. In forma smagliante. Segna, colpisce un palo, si inserisce sempre e calcia bene da fuori. Pimpante e decisivo.

Fantacalcio

Promosso

Diego GODIN - Gran cross per il gol di Sensi. Gioca pulito e in anticipo. Una sola distrazione dietro nella ripresa, ma senza gravi conseguenze. Si propone spesso, aiutando anche l'azione offensiva.

Bocciato

Rodrigo DE PAUL - Ingiustificabile. Colpito duro da Barella poco prima, si innervosisce e con una manata a palla lontana si guadagna un inevitabile cartellino rosso. Disastro.

Le pagelle

