Inter, ufficiale l'acquisto di Biraghi. Dalbert va in prestito alla Fiorentina

Inter scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Attraverso un doppio comunicato apparso sul sito, il club nerazzurro ha infatti ufficializzato una doppia operazione con la Fiorentina: l'acquisto di Cristiano Biraghi e la cessione di Dalbert. Per Biraghi, che l'1 settembre compirà 27 anni, si tratta di un ritorno: il terzino sinistro è infatti cresciuto nelle giovanili dell'Inter e proprio in maglia nerazzurra aveva esordito nel calcio professionistico in Champions League il 24 novembre 2010, nella stagione post Triplete, nel match vinto 1-0 dalla squadra all'epoca allenata da Rafa Benitez contro il Twente a San Siro. L'acquisto di Biraghi è una mossa strategica oltre che prettamente tattica: il giocatore, essendo cresciuto in casa, potrà essere inserito nella lista Champions alla voce Club Trained Players. Biraghi, come specifica l'Inter, "arriva a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva". Di seguito uno dei passaggi più significativi del comunicato attraverso il quale l'Inter dà il benvenuto a Biraghi.

" Ama il tennis, il suo idolo è Roger Federer al quale invidia la capacità di mantenere la calma anche nei momenti più critici e drammatici degli incontri. Cristiano Biraghi ha avuto però un altro maestro: Davide Astori, che gli ha trasmesso quei valori come rispetto, passione e umiltà che tratteggiano la carriera del nuovo esterno nerazzurro. Un ragazzo impermeabile a critiche ed elogi, pronto a rimettere la maglia nerazzurra, quella della sua squadra del cuore, e a percorrere la fascia sinistra. Su e giù, per riscoprire quel sogno di quando era piccolo, che si era in parte già avverato e che ora potrà godersi fino in fondo "

Dalbert ceduto in prestito alla Fiorentina

Ufficiale anche il trasferimento di Dalbert alla Fiorentina. Il 25enne terzino brasiliano ex Nizza passa in maglia viola con la formula del prestito annuale. Approdato all'Inter nell'estate 2017, Dalbert ha deluso le aspettative riuscendo a racimolare solo 14 presenze ufficiali al primo anno e 12 nel 2018-19.